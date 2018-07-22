Çavuşoğlu geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda görüşme yapmak amacı ile 23 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs’a geliyor.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti liderleri ile görüşeceği bildirildi.