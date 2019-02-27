Çalışma Dairesi Müdürü Önderol görevden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol bugün görevinden alındı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Önderol’un yerine henüz atama yapılmadı. Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne birkaç gün içinde atama yapılması bekleniyor.