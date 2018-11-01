Çalışma Dairesi Müdürü görevden alınıyor

Çalışma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol görevden alınıyor. Uzun süredir Çalışma Dairesi Müdürlüğü görevinde bulunan deneyimli bürokrat Yusuf Önderol'un görevden alınması için Çalışma Bakanlığı'nda düğmeye basıldı. YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Önderol'un görevden alınma belgesini yarın imzalayacak.

Yusuf Önderol'un görevden alınmasıyla ilgili Zeki Çeler'in TDP'den baskı gördüğü iddia ediliyor. Bakan Çeler uzun süredir, Çalışma Bakanlığı bünyesindeki uzman kadronun görevden alınmaması için çabalıyordu.