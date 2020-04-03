Çalışanlara iş ve maaş güvencesi

Özel sektörde sendikalı az sayıda işletmeden biri olan Boğaz Endüstri ve Madencilik, salgın süresince çalışanlarına iş ve maaş güvencesi verdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde özel sektörde sendikalı az sayıdaki işletmelerden biri olan Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) yönetimi, bu süreçte de çalışanlarına maaş ve iş güvencesi verdi.

BEM’de örgütlü bulunan Devrimci Genel İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını süresince BEM yönetiminin çalışanlarına iş güvencesini sağlamaya devam edeceği ve maaşların tam ödenmesi için tüm imkanların zorlayacağını açıkladı.

Sendika başkanı Ömer Naşit imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“özel sektörde 1994 yılından beridir örgütlü olduğumuz BEM LTD. ile yaşadığımız son süreçle ilgili bir değerlendirme toplantısında bulunduk.

Bu toplantı sonucunda özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldığı önlemlerle özel sektöre örnek teşkil eden işyerimiz de bu süreçte toplu iş sözleşmesinde ve/veya yasalarımızda bağlayıcı bir hüküm olmamasına rağmen, bu süreç ne zaman bitecekse bitsin tüm çalışanların iş güvencesinin yeniden teyit edilmesine, Mart ayı maaşlarının tam ödenmesine, Nisan ve daha sonraki aylarda da şirketin maddi gücünün tüm şartları zorlanarak maaşların tam ödenmesi adına uğraş vereceğini karşılıklı olarak teyit etmiş bulunmaktayız.”

DEV-İŞ’ten yapılam açıklamanın tam metni şöyle:

“Dünyada ve Ülkemizde devam eden covid-19 salgın hastalığı hem sağlığımız, hem de ekonomik anlamda ciddi değişimlere yol açmıştır. Özellikle sağlığımız anlamında bir kez daha evde kalma çağrısını bizler de Devrimci Genel-İş sendikası olarak buradan yeniliyoruz.

Hal böyle iken, örgütlü olduğumuz her işyerindeki gelişmeleri ve değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda özel sektörde 1994 yılından beridir örgütlü olduğumuz BEM LTD. ile yaşadığımız son süreçle ilgili bir değerlendirme toplantısında bulunduk.

Bu toplantı sonucunda özellikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldığı önlemlerle özel sektöre örnek teşkil eden işyerimiz de bu süreçte toplu iş sözleşmesinde ve/veya yasalarımızda bağlayıcı bir hüküm olmamasına rağmen, bu süreç ne zaman bitecekse bitsin tüm çalışanların iş güvencesinin yeniden teyit edilmesine, Mart ayı maaşlarının tam ödenmesine, Nisan ve daha sonraki aylarda da şirketin maddi gücünün tüm şartları zorlanarak maaşların tam ödenmesi adına uğraş vereceğini karşılıklı olarak teyit etmiş bulunmaktayız.

Devrimci Genel-İş olarak 1994 yılından beri örgütlü ve sendikalı yapısıyla tüm özel sektöre örnek bir işyeri olan Boğaz Endüstri Madencilik LTD. yönetimine ve BEM LTD. Genel Müdürü Erhan Bolkan’a gösterilen iyi niyet anlamında teşekkür eder tüm özel sektördeki işyerlerine örnek olmasını temenni ederiz.”