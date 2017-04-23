Çalıntı bisikletler olayında yeni gelişme

Polis Basın Subaylığı, 20 Nisan Perşembe günü başlattığı çalıntı bisiklet soruşturmasında iki kişiyi daha tutukladı. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan gelen açıklama şu şekilde;

20.04.2017 tarihli Basın Bülteninde, 18.04.2017 tarihinde, Lefkoşa’da M.Ç.’nin (E-21) bir apartmanın girişinde bulunan 1 adet dağ bisikletini ve yine Mart ayı içerisinde sahipleri tespit edilemeyen 3 adet dağ bisikletini çaldığı ve adı edilen tutuklandığı bildirilmişti. Yürütülen ileri soruşturmada, meselede bağlantısı olduğu tespit edilen Y.E.B. (E-24) ve R.Ç. (E-25) da tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.