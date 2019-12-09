ÇADER Genel Kurula gidiyor

Düzenlediği çeşitli proje ve etkinliklerle bölgede önemli işlere imza atan Çatalköyü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) 19 Aralık’ta genel kurula gidiyor. Genel kurulda ÇADER’in yeni yönetimi belirlenecek.

Dernek Başkanı Pervin Özgeçen’in yazılı açıklamasına göre ÇADER, genel kurulunu 19 Aralık Perşembe günü saat 9.30’da yapacak. Genel Kurul Şehit Kamil Dimililer Caddesi’ndeki ÇADER lokalinde yer alacak.

Genel kurulda divan ve açılış konuşmasının adından faaliyet raporu ve mali rapor üyelerin onayına sunulacak, ardından yönetim organlarının seçimi yapılacak. Genel kurul, dilek ve temennilerle sona erecek.

ÇADER Başkanı Pervin Özgeçen, Çatalköy’e gönül veren bütün üyeleri genel kurula katılmaya çağırdı.