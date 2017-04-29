“Burcu’yu hiç bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız”

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 18 Nisan tarihinde eşi Özgür Okumuş tarafından 5 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldürülen Burcu Okumuş’un ailesi KKTC’ye geldi. Davalarını takip etmek ve gelişmeler hakkında polisten bilgi almak için KKTC’ye gelen acılı aile adaletin tecelli etmesini istediler. Basına açıklamalarda bulunan acılı aile KKTC’nin adaletine güvendiklerini söyledi.

“5 yıl süren işkencenin, zulmün hesabını kim verecek…”

Acılı baba Yaşar Akçakaya, KKTC’nin adaletine güvendiklerini ve KKTC adaletinin Özgür Okumuş’a gereken cezayı vereceğine inancının tam olduğunu belirtti. Acılı baba, kızı Burcu Okumuş’un cenazesini alarak Türkiye’ye döndükten sonra çevreden kızı Burcu Okumuş’un yaşadığı zor günleri yeni öğrendiğini ve öğrendikleri karşısında daha da yıkıldığını anlattı. Kızı Burcu Okumuş’un 5 yıl boyunca zor günler yaşadığını yeni öğrenen baba Akçakaya “Zulüm ve işkence ile geçen 5 yılın hesabını kim verecek? Önünde koskoca bir ömür vardı. Yaşanmamış günlerin hesabını kim verecek?” diye sordu. Kızının saçının teline dokunmaya kıyamadığını söyleyen baba Akçakaya, zorba bir katilin gelerek göz göre göre kızını katlettiğini ifade etti.

“Kızımı asla terk etmedim…”

Kızının Özgür Okumuş ile 2011 yılında tanıştığını 2012 yılında ise kaçarak evlendiğini söyleyen Yaşar Akçakaya, kızının evlenmek için evi terk ettiğinde kızına “Seni asla terk etmeyeceğim. Hatalarınla, sevaplarınla sen benim kızımsın. Ömür boyu maddi ve manevi arkanda olacağım” dediğini ve öyle de yaptığını, kızını asla terk etmediğini anlattı. Akçakaya, kızının 1 ay sonra mezun olup Türkiye’ye döneceğini söyleyerek hayata sıfırdan başlama hayalleri olduğunu dile getirdi.

“Evimiz darmadağın…”

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Yaşar Akçakaya, kızının ölümüyle birlikte evlerinin darmadağın olduğunu, kızına ait resimleri bakamadıkları için ortadan kaldırdıklarını ve her gün kızının odasına girdiğini anlattı. Türkiye’ye geri döndüğü zaman birçok gerçeği öğrendiğini ifade eden Akçakaya, kızının 2015 yılında üniversite sınavına gireceği zaman kızının eşi Özgür Okumuş tarafından engellenmek istendiğini, kızının Özgür Okumuş tarafından sürekli dayak yediğini, Burcu’yu çok bağlı olduğu 5 yaşındaki yeğenini öldürmekle tehdit ettiğini öğrendiklerini anlattı. Akçakaya, önceki akşam kızının bir arkadaşı ile görüştüğünü ve o kişinin kendisine “Sizin Burcu’ya gönderdiğiniz paraları Özgür alıp Türkiye’de kendi çocuğuna gönderiyordu ve Burcu’yu burada zorla döverek çalıştırıyordu” dediğini ve kızının başka şeylere de zorlandığını öğrendiğini anlattı. Akçakaya, kızı Burcu’nun çok farklı bir insan olduğunu ve canice öldürüldüğünü yineleyerek, bu durumu atlatamayacaklarını dile getirdi. “Burcu’yu hiç bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız” ifadelerini kullanan Akçakaya, davanın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Türkiye’de eylem yapılacak…

Burcu Okumuş’un babası Yaşar Akçakaya, bugün Türkiye’de eylem yapılacağını belirterek yüksek bir katılım olacağını ve Burucu’yu unutmayacaklarını unutturmayacaklarını dile getirdi. Basına da sonsuza kadar güvendiğini söyleyen Akçakaya, basının doğruları söyleyerek insanların vicdanında kamuoyu oluşturduğunu ifade etti.