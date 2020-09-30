‘Büfe’ krizi!

Devrim DEMİR

Lefkoşa Kermiye yolu, Kemal Şemiler Caddesi üzerinde faaliyeti dört yıl önce durdurulan büfe, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 12 Ekim tarihinde yıkılıyor.

Büfe işletmecisi Rabia Şenol, büfenin yıkılması için mahkeme kararı olmadığını iddia etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin büfenin olduğu yeri ihaleye çıkardığını iddia eden Şenol, yıllardır tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği ekmek teknesinin yıkım emrine isyan etti.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ise büfenin kaçak yapı olduğunu belirterek, alanın da Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olduğunu belirtti.

Şenol: “Mahkeme yıkım kararı üretmedi”

Cemal Bulutoğulları döneminde Kermiya’da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde büfe yaparak daha sonra restoran haline getirdiği iş yeri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 2016 yılında mühürlenen Rabia Şenol, haksızlık olduğunu iddia etti.

Şenol, Harmancı döneminde büfesi faaliyette olduğu dönemde tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini, işletmesinin defalarca Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından denetlendiğini söyledi.

Yaptığı ödemelere ilişkin elinde makbuzlar olduğunu ifade eden Şenol, 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi’nin karar alarak işletmesini mühürlediğini kaydetti.

Büfesinin 2016 yılından bu yana kapalı olarak durduğunu anlatan Şenol, “Ben bu işletmeye bir dünya para harcadım. Tek geçimimi oradan sağlarken, evimi de ipotek ettim hala bankaya borç öderim. İşletmeye yaptığım yatırımlar var, makbuzlarım var buna rağmen işletmem senelerdir kapalı. Belediye ile mahkemelik olduk. Mahkeme işletmenin kapalı kalmasına ama yıkılmasına ilişkin bir karar üretmedi” dedi.

LTB Başkanı Harmancı:

“LTB’ye ait bir bölge kaçak yapı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, YENİDÜZEN’e konuştu.

Harmancı, Kemal Şemiler Caddesi üzerindeki büfenin kaçak yapı olduğunu belirterek, alanın da Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait olduğunu belirtti.

Harmancı, “Yeşil alan içinde kaçak bir yapı ve senelerdir kapalı. Mahkemenin yıkılmasın diye herhangi bir kararı yoktur. LTB’nin sorumluluğunda olan bir alandır ve gereken neyse o yapılacak” şeklinde konuştu.