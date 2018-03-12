Meltem SONAY

Başbakan Tufan Erhürman, bazı kavramların çok fazla birbirine karıştığını bunları netleştirmek için söz aldığını ifade etti.

Kendisi Milletvekili olduktan sonra siyasete de dahil olduğunu ve DAÜ’den de ödeneksiz izinli durumunda bulunduğunu kaydetti.

DAÜ’nün eski Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanları’ndan Eşber Serakıncı’nın kendisini Hukuk Danışmanı olarak atadığını ve yazılı raporunda bu durumun Anayasa’ya aykırı olduğunu belirttiğini kaydetti.

Anayasa’nın takdire açık olmadığını ve tartışılacak da bir şey olmadığını belirten Başbakan Erhürman, Anayasa’nın ilgili maddesini okudu, yasağın kamu görevlileri ile ilgili olduğunu altını çizdi.

“Her kamu hizmetini yerine getiren kamu görevlisi değildir. ‘Diğer kamu personeli’ de var… ‘Diğer Kamu görevlileri’nin siyasal partilere üye olmasını engelleyecek bir hüküm yok.

Tüzüğün tarihi 87… Anayasa’nın iradesine aykırı tüzük yoklukla maluldür.

Sizin dosyalarınızın içinden bularak geçirdik. DAÜ Senatosu’ndan gelmiş bir değişikliktir. Bu ülke maalesef doğru bilenen yanlışlarla yönetildi.

Bu anayasal anomali de böylece düzeltilmiş oldu.

KIBRIS KONUSU…

“Hükümet Programı, program döneminde ne yapacaklarınızı içerir. Geçmişe yönelik tespitlerinizi içermez”

“Kıbrıs sorunun çözüm formülü konusun da dört parti arasında hemfikirdik yoktur. Bu nedenle Hükümet Programı’na çözüm formülü ile ilgili bir şey konmamıştır. Bunu söylememiş olmamız Kıbrıs sorunu ekseninde hiçbir konuda hemfikir ligimiz olmadığı anlamına gelmez. Defalarca ben de, Sayın Dış işleri Bakanı ENİ konusunda yürütülen çalışmaların Hükümet adına olduğunu defalarca söyledik.

Sayın Özersay defalarca Sayın Cumhurbaşkanı ve bana temaslarına ilişkin bilgi vermiştir. Ben basın toplantısında Kıbrıs konusunda hükümet adına açıklamalarda bulundum.

Hükümet Programı, program döneminde ne yapacaklarınızı içerir. Geçmişe dönelik tespitlerinizi içermez.

Dört parti Crant Montana sürecinde açıklama yapmıştı.”

“Sayıştay Başkanı’nın kız kardeşinin bulunduğu yere şimdi başkası atanmaya çalışılırsa evet muhalefetteyken söylediğimi, şimdi de söylerim”

“Sayıştay’ın herhangi bir raporunu beğenmediğimiz için bütçesine hayır demedik. Herkes CTP’nin Sayıştay Bütçesi’ne neden hayır dediğini biliyor.

Sayıştay Başkanı’nın kız kardeşinin bulunduğu yere şimdi başkası atanmaya çalışılırsa evet muhalefetteyken söylediğimi, şimdi de söylerim. Sayıştay bağımsız bir kurumdur. O gün ne söylüyorsam bugün de aynısını söylerim. Hiçbir bağımsız kurum hükümetle bu tür bir atama ilişkisi içine giremez. Saplar samanlar birine karışırsa bunları söylemek zorunda kalırız.

“Polis de eleştirilir, bakanlık da, başsavcılık da…”

“Polis o dönemde eleştirildi, ben bu dönemde kendime bağlı olan polisin faaliyetlerini eleştiririm, gereğini de yaparım.

Denetimli serbestlik yasası geçirilerek, ardından laboratuar yanacak ve 14 günde bir tahlilleri yapılması gerekenler tahlillerini yaptıramayacak, yasal gereklilik devlet tarafından yerine getirilmemiş ve 13 ay boyunca kimsenin de gıkı çıkmamış.

Sayın Başsavcıyı aradım ve normal şartlarda bunu imzalamam gerektiğini ama bu insanların suçu olmadığını söyledim. Sayın Başsavcı bana ‘Sayın Başbakan kusura bakmayın ama bundan benim de haberim yoktu’ dedi…

Ben şimdi polisi de, sağlık bakanını da, başsavcılığı da eleştiririm.”

“Girne yolundaki çalışmalar hızlandırılacak”

“Girne yolunda çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Ben Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası konserine gitmeye çalıştım, bir saate gidemedim geri döndüm. Her gün bu eziyeti çeken var.

Sayın Ulaştırma Bakanı’na ulaştım, o yolla ilgili sözleşmeyi sordum. İki senede 96 km’yi tamir etmek üzere müteahhitle sözleşme imzalanmış önceki dönemde. Kaç kişi beni aradı bu arada, Sayın Ulaştırma Bakanı da aradı, başkaları da aradı… Sayın Ulaştırma Bakanı’nın daha hızlı yapılması için girişimleri oldu, hızlandıracağız o çalışmaları… Herkes sözleşme yaparken nereye ne yazdığına dikkat etmeli…”

“Saldım çayıra mevlam kayıra işler…”

“Güzelyurt- Doğancı yolu ile ilgili bir sorunlu mekanla ilgili sorun aşıldı, Nisan başında iş başı. Doğancı- Lefke arasında ara emirleri çoktu, ikiye indirildi.

Nasıl oluyor da bu kamulaştırma kör gözüne parmağım yapılıyor da bu büyük yatırımlarda bu kadar ara emri çıkıyor, ki, insanlar hak arıyor… Ama bu kadar saldım çayıra mevlam kayıra işler yaparsanız, olacağı da budur.”

ATAKAN: “GİRNE YOLU 5 ETAPLI BİR PROJE…”



Tolga Atakan, Girne yolunun 5 etaptan oluşan bir projesi olduğunu, şu an yapılan etabın nisanda tamamlanması ve ardından Boğaz Kavşağı- Gönyeli etabına geçileceğini anlattı.

Atakan, şu an yaşanan sıkıntıların sonunda güvenli ulaşım sağlayacak olmasından dolayı duyarlı şekilde eleştiri yapılmasını istedi. (tak)