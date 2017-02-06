Her yıl yapılan karşılıklı ziyaretler kapsamında, bu yıl Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 3 Şubat tarihinde Baf okullarından 3 okula ziyarette bulundu. İki Toplumlu Öğretmen İnisiyatifi’ne bağlı Kıbrıslı Rum öğretmenlerden 30 kişilik bir grubun ziyareti ardından KTÖS ve KTOEÖS’e bağlı öğretmenler Baf’da misafir edildi. Kuzeye ilk ziyaret 28 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşmişti. İlk ve orta eğitim öğretmenlerinden oluşan gruba, Baf’ın en seçkin ilkokul, ortaokul ve Lise düzeyi okulları ev sahipliği yaptı. Bu ziyaretlerde öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundular, eğitim sistemini ve devam eden eğitim faaliyetlerini incelediler, İki toplumda da şoven ve ırkçı söylemlerden vazgeçilmesi ve Kıbrıs’ta bir an önce çözümün ve barışın gelmesi dileğinde bulundular.

Okul ziyaretleri ardından grup Baf Belediye başkanı Fedonas Fedonos’u ziyaret etti. Baf Belediye Sarayı’ında gerçekleşen buluşmadaki samimi sohbet ardından hediye takdimi yapıldı. .

Ayrılırken, Öğretmen hem öğrenciler tarafından gösterilen güzel bir misafirperverlik ile karşılaştıkları sıcak ve barışçıl atmosferden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.