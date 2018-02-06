Bu karneler paha biçilmez

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kanser tedavisi gören ve eğitimlerini almaya devam eden Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları, 2017-2018 eğitim yılı yarıyıl karnelerini, hastanenin Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi’nde aldı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklara karneleri Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, öğretmenleri Savaş Seyhun, Emir Emirkanı, Cemal Sarıca, servis doktor ve hemşireleri ve Kemal Saraçoğlu Vakıf yetkililerinin de bulunduğu bir törenle Dr. Bülent Dizdarlı tarafından verildi.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliği ile hastanede tedavi göre çocukların eğitimine devam etmeleri yönünde “Hastanede ve Evde Eğitim” uygulamasına destek vermeye devam ediyor.

Kemal Saraçoğlu Vakfı, “Okumak her çocuğun hakkı” ilkesini benimseyerek 10 yıldan beri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası işbirliği ile vakıf üye çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri adına “Evde ve Hastanede Eğitim” uygulamasını 3 öğretmenin de desteğiyle sürdürüyor.

Açıklamaya göre, Çocuklara karne hediyelerinin de dağıtıldığı gurur ve mutluluk verici bu günde, karne alan çocukların aileleri de duygusal anlar yaşadı.