Bu galibiyetin önemi büyük: 3-1

K-Pet Süper Lig’in son haftasında Türk Ocağı, Yenicami’yi konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı James, Eneramo ve Yenicami oyuncusu Osman’ın kendi kalesine attığı golle 3-1 kazanmasını bildi. Konuk Yenicami’nin golü 60’ıncı dakikada Türk Ocağı oyuncusu Yunus’un kendi kalesine atmasıyla geldi.

İkili averaj sayesinde...

Süper Lig’de son haftaya kadar Play out çizgisi dışında kalmak için Mağusa Türk Gücü ile büyük bir çekişme içerisinde olan Türk Ocağı, Yenicami maçını kazanarak 41 puana yükseldi. Mağusa Türk Gücü de Yalova’yı 5-1’le geçerken iki takım da 41 puana ulaşmış oldu. İki takım arasında oynanan ilk devredeki maç 2-2, ikinci devredeki maç da 2-1 Türk Ocağı üstünlüğüyle tamamlanınca, ikili averaj sayesinde Türk Ocağı Play out çizgisi dışında kalmış oldu.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Emine Yarkın**, Hüseyin Özaşık**

TÜRK OCAĞI

Ali Karal**

Yunus Emre İleli*

(Dk.65 Hasan Sadrazam)*

İsmet Düzce**

Musyafa Avcı*

(Dk.46 İlker)**

Bilal Ceylan**

James Akpama**

Hascan Kırmaz**

Doğukan Altuntaş*

Ömer Gül*

Remzi Betmezoğlu*

(Dk. 64 Justice)*

Michael Eneramo**

TD: Derviş Kolcu

YENİCAMİ

Ercan Samancıoğlu**

Eray Osman Halil*

Mehmet Altın**

Ünal Kaya**

John Okoli*

Behiç Kum*

Osman Şanverdi*

(Dk.53 Ali Üçtaş)**

Hasan Ulukök**

Farouk Dadzie*

Yasin Açıkel**

(Dk.46 Kemal Barbet)**

Bünyamin Ayaz*

(Dk.78 Emin)

TD: Sedat Devecioğlu

GOLLER: Dk.44 Osman (K.K), Dk.73 James, Dk.75 Eneramo(Türk Ocağı), Dk.60 Yunus (K.K) (Yenicami)

Fotoğraf: Burhan GÜRKAN