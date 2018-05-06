Bu galibiyetin önemi büyük: 3-1
Türk Ocağı, ligin son haftasında Yenicami’yi mağlup ederek Play out çizgisi dışında kaldı
K-Pet Süper Lig’in son haftasında Türk Ocağı, Yenicami’yi konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı James, Eneramo ve Yenicami oyuncusu Osman’ın kendi kalesine attığı golle 3-1 kazanmasını bildi. Konuk Yenicami’nin golü 60’ıncı dakikada Türk Ocağı oyuncusu Yunus’un kendi kalesine atmasıyla geldi.
İkili averaj sayesinde...
Süper Lig’de son haftaya kadar Play out çizgisi dışında kalmak için Mağusa Türk Gücü ile büyük bir çekişme içerisinde olan Türk Ocağı, Yenicami maçını kazanarak 41 puana yükseldi. Mağusa Türk Gücü de Yalova’yı 5-1’le geçerken iki takım da 41 puana ulaşmış oldu. İki takım arasında oynanan ilk devredeki maç 2-2, ikinci devredeki maç da 2-1 Türk Ocağı üstünlüğüyle tamamlanınca, ikili averaj sayesinde Türk Ocağı Play out çizgisi dışında kalmış oldu.
STAT: Mete Adanır Stadı
HAKEMLER: Osman Özpaşa**, Emine Yarkın**, Hüseyin Özaşık**
TÜRK OCAĞI
Ali Karal**
Yunus Emre İleli*
(Dk.65 Hasan Sadrazam)*
İsmet Düzce**
Musyafa Avcı*
(Dk.46 İlker)**
Bilal Ceylan**
James Akpama**
Hascan Kırmaz**
Doğukan Altuntaş*
Ömer Gül*
Remzi Betmezoğlu*
(Dk. 64 Justice)*
Michael Eneramo**
TD: Derviş Kolcu
YENİCAMİ
Ercan Samancıoğlu**
Eray Osman Halil*
Mehmet Altın**
Ünal Kaya**
John Okoli*
Behiç Kum*
Osman Şanverdi*
(Dk.53 Ali Üçtaş)**
Hasan Ulukök**
Farouk Dadzie*
Yasin Açıkel**
(Dk.46 Kemal Barbet)**
Bünyamin Ayaz*
(Dk.78 Emin)
TD: Sedat Devecioğlu
GOLLER: Dk.44 Osman (K.K), Dk.73 James, Dk.75 Eneramo(Türk Ocağı), Dk.60 Yunus (K.K) (Yenicami)
Fotoğraf: Burhan GÜRKAN