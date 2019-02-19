BTM’de çekişme sürüyor

Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’ne Beyaz Grup’ta oynanan 8’inci, Kımızı Grup’ta oynanan 11’inci hafta karşılaşmaları ile devam edildi.

BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Karaoğlanoğlu konuk olduğu Yılmazköy’ü 4-0 yenerken Denizli konuk ettiği Zümrütköy’ü 2-0 mağlup etti. Her iki takım da 19’ar puanla ilk basamağı paylaştı.

Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren Vadili deplasmanda Dipkarpaz’a 2-1 yenildi. Gaziköy’ü 5-1 yenen Görneç ile Türkmenköy’ü deplasmanda 2-1 yenen Dörtyol maç fazlası ile ilk sırayı paylaştı. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Aydınköy – Lapta: 3-3

Ortaköy – Tatlısu: 3-2

Yılmazköy – Karaoğlanoğlu: 0-4

Denizli – Zümrütköy: 2-0

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Mehmetçik – Serdarlı: 1-1

Türkmenköy – Dörtyol: 1-2

Dipkarpaz – Vadili: 1-2

Görneç – Gaziköy: 5-1