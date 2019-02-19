BTM’de çekişme sürüyor
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’ne Beyaz Grup’ta oynanan 8’inci, Kımızı Grup’ta oynanan 11’inci hafta karşılaşmaları ile devam edildi.
Bölgesel Terfi Müsabakaları 1. Ligi’ne Beyaz Grup’ta oynanan 8’inci, Kımızı Grup’ta oynanan 11’inci hafta karşılaşmaları ile devam edildi.
BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Karaoğlanoğlu konuk olduğu Yılmazköy’ü 4-0 yenerken Denizli konuk ettiği Zümrütköy’ü 2-0 mağlup etti. Her iki takım da 19’ar puanla ilk basamağı paylaştı.
Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren Vadili deplasmanda Dipkarpaz’a 2-1 yenildi. Gaziköy’ü 5-1 yenen Görneç ile Türkmenköy’ü deplasmanda 2-1 yenen Dörtyol maç fazlası ile ilk sırayı paylaştı. Alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Aydınköy – Lapta: 3-3
Ortaköy – Tatlısu: 3-2
Yılmazköy – Karaoğlanoğlu: 0-4
Denizli – Zümrütköy: 2-0
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik – Serdarlı: 1-1
Türkmenköy – Dörtyol: 1-2
Dipkarpaz – Vadili: 1-2
Görneç – Gaziköy: 5-1