“Böyle giderse babutsa biter”

Üreticiler, yurt içi talebin çok olduğunu dile getirerek, yetkililerden acil çözüm istedi, kullandıkları ilacın fayda etmediğini anlattı.

Dila ŞİMŞEK

Serdarlılı babutsa üreticileri, geçtiğimiz yazdan beri meyvede ‘pamuk hastalığı’ adında bulaşıcı bir hastalık çıktığını, bölge bölge hızla yayıldığını kaydederek, yetkililerden acilen destek istedi.

Birçok ilacı denediklerini ancak fayda etmediğini dile getiren üreticiler, hastalığın ne olduğunu, nasıl bulaştığını ve ne yapılması gerektiğini bilmediklerini söyledi.

Pamuk hastalığının, babutsanın üzerinde beyaz noktacıklar olarak görüldüğünü anlatan üreticiler, dokunulduğunda ise kırmızı lekeler bıraktığını söyledi. Hastalığın ağacı kuruttuğunu da ekleyen üreticiler, “Böyle giderse gelecek yaza babutsa kalmayacak” dedi.

İç pazarda babutsaya talebin oldukça yüksek olduğunu belirten üreticiler, önlem alınmazsa gelecek yaza bitkilerin kuruyacağını ifade etti.

Üreticiler, babutsanın Serdarlı köyünün bir simgesi olduğunu ve bu sebeple kültürel bir önem taşıdığını vurguladı.

Kimi üretici hastalığın henüz kendi bahçesine ulaşmadığını dile getirdi, “Ancak yine de çok endişeleniyoruz, çünkü pamuk hastalığı hızla bölge bölge yayılıyor” dedi.

Babutsanın tamamen masrafsız ve kolay üretilen bir meyve olduğunu kaydeden üreticiler, meyveyi toplayıp ayıklamanın ise çok emek istediğini ifade etti.

Babutsa üreticileri ne dedi?

Turgay Altan: “Tüm gücümle ilaç almaya, bakım yapmaya çalışıyorum”

“Bu meslek bana babamdan kalma, bu işin içinde büyüdük. Çok sorunsuz bir meyvedir ve çok temizdir, ne ilaç ister ne bir şey. Tabii bizim 15 dönümlük babutsa bahçemiz var, çok emek isteyen bir meyvedir aslında. Çünkü onu toplaması ve ayıklaması kolay iş değil. Dikeni batabilir, çok dikkat etmek gerekir. Babutsaya talep oldukça fazla. Şu anda yurt içinde talep var, ama buraya yetecek kadar ürün çıkaramıyoruz. Bunca senedir babutsanın bir zarar getirdiğini görmedim, ama geçen yaz, bölge bölge ‘pamuk hastalığı’ olarak bilinen bulaşıcı bir hastalık sardı. Bit gibi, meyvenin üstünde beyaz pamuklanma yapıyor, ağacın dallarını kurutuyor. Tüm gücümle ilaç almaya, bakım yapmaya çalışıyorum. Denemediğim şey kalmadı, fayda etmedi. Ama ben vazgeçmedim. Babutsa köyümüzün simgesi, onu korumak da bizlere düşüyor.”

Evrim Habeş: “Meyvenin üstü bembeyaz oluyor, dokunduğunuzda ise kırmızı bir sıvı akıyor”

“Kendimi bildim bileli babutsa üretiriz, oğullarım büyüdüğünde bu ilgiyi onlara da aşıladım. Şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamamıştık. Babutsa, kendi kendine yetişen, ilaçsız bir meyvedir. Bir tek toplayıp ayıklaması emek ister. Biz de bunu yıllarca seve seve yaptık. Halkın talebi de oldukça iyi. Zaten bu yaz meyvesi, insanlar özlüyor. Geçen sene bir bulaşıcı hastalık baş gösterdi. Pamuk hastalığı dediğimiz, dalı kurutan türden bir şey. Ne yaptıysak kar etmedi. Zaten üreticilerin bu hastalık konusunda bir bilgisi de yok… Yetkililerin bizi yönlendirmesi gerekiyor. Meyvenin üstü bembeyaz oluyor, dokunduğunuzda ise kırmızı bir sıvı akıyor. Meyve yenmez hale geliyor. Bölge bölge hastalık yayıldı, ilk olarak Maraş’ta görüldüğünü biliyoruz.”

Günay Çoban: “Bir çözümü bulunmazsa, köye simgesini veren bu meyve sona gelecek”

“Yıllar yılı, ailem üretimini yaptığı için ben de babutsaya aşinaydım. Sonra ise kendim ilgilenmeye başladım. Babutsa lezzetli, yararlı ve masrafsız bir meyve. Ancak son bir yıldır yayılan hastalık bizi üzmeye başladı. Artık bahçeye gidesim gelmiyor. Çünkü bu hastalığa bir çare bulamıyoruz. Yetkilileri bilgilendirdik ve yardım istedik. Serdarlının simgesi olan, yıllar yılı süregelmiş bu simgemizi yaşatmak istiyoruz. Bir çözümü bulunmazsa, köye simgesini veren bu meyve sona gelecek.”

İlgün Kasap: “Son zamanlarda iyice yaygınlaşan hastalık bizi endişelendirmeye başladı”

“Babutsa, çok sevdiğimiz, Serdarlı’ya önem kazandıran bir meyve. Hatta Ağustos’ta, her yıl yapılan Babutsa Festivalimiz bile olacak. Eşim topluyor, ben de ayıklıyorum. Babutsa, sadece bir aylığına çıktığı için bizim için daha da önemli. Son zamanlarda iyice yaygınlaşan hastalık bizi endişelendirmeye başladı. Bir an önce çözüm bulunmalı. Babutsa, en güvenilir meyvedir. Hastalık bahçe bahçe yayılmaya başladı. Henüz bize ulaşmadı, ulaşmaması için nasıl bir tedbir alınmalı onu da bilmiyoruz. ”

Hasan Çimen: “Yetkililer acilen, bu hastalık nedir, nasıl önlenir, insan sağlığına zararı var mı diye araştırmalı ve önlem almalıdır”

“Babutsa, çok uzun yıllardır bu köyün simgesi, köye anlam kazandıran bir meyvedir. Bu bizim tarihimiz, kültürümüzdür. Babutsaya, bir meyvede hastalık çıktı, diğerlerinde de zaman zaman olur gibi bakılmamalıdır. Çünkü bu meyve bizler için bir önem taşıyor. Bu yüzden, bulaşıcı hastalığın önlenemeden, çaresi bulunamadan bu kadar hızla yayılması beni çok endişelendiriyor. Yetkililer acilen, bu hastalık nedir, nasıl önlenir, insan sağlığına zararı var mı diye araştırmalı ve önlem almalıdır. Çünkü eğer yapılmazsa, seneye babutsa bulamayacağız. Hastalık hepsini kurutacak.”

Üreticiler, ‘beyaz noktalara’ dokunulduğunda kırmızı bir lekenin oluştuğunu söyledi, bunun ne olduğunu bilmediklerini ekledi.

‘Pamuk hastalığının’ babutsaları kuruttuğunu kaydeden üreticiler, meyvenin üzerinde beyaz pamuksu lekeler olduğunu dile getirdi.

Üretici Turgay Çoban, daha çok ilaç alarak elinden geldiğince babutsaları kurtarmaya çalıştığını belirtti.