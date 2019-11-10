Bolivya Devlet Başkanı Morales istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales görevinden istifa etti.

İstifasını açıklayan Morales, "Benim yükümlülüğüm barış aramaktır" ifadelerini kullandı.

Morales'in istifasının hemen öncesinde Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istemişti.

Reuters'ın aktardığına göre Kaliman, gazetecilere yaptığı açıklamada "İç çatışma durumunu analiz ettikten sonra Devlet Başkanı'ndan görevini bırakmasını, barışın yeniden sağlanmasına ve Bolivya'nın iyiliği için istikrarın korunmasına imkan vermesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan Bolivya'da "hile" yapıldığını iddia eden muhaliflerin eylemlerine yol açan seçimlerin galibi Devlet Başkanı Evo Morales, ülkenin yenilenecek Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ile yeniden sandık başına gideceğini duyurdu. Morales, taraflardan ülkedeki tansiyonun düşürülmesini ve şiddetin sona erdirilmesini istedi.

Morales, Ordu'dan gelen hamleye ise henüz yanıt vermiş değil.

Morales, bugünkü açıklamasında “İstifa etmemi istiyorlar, bu bir darbe girişimi. Bu anayasaya ve yasalara aykırı. Önümüzdeki yılın ocak ayına kadar geçerliliği olan anayasal yetkim var” ifadelerini kullanmıştı.

Morales'in yüzde 47,8'le kazandığı seçimleri yüzde 36,51'le kaybeden muhalif Carlos Mesa, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla taraftarlarının tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.