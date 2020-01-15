"Bizi geri göndermeyin"

Devrim DEMİR

Savaştan kaçmak için insan tacirlerine binlerce Dolar ödeyerek, önceki gün Mersin Taşucu’nda bindikleri tekne ile Kıbrıs’ın güneyine geçmeyi hedefleyen yaşları 20 ile 40 arasında değişen 33 Suriyeli Yeşilırmak açıklarında tespit edildi. Suriyeli 33 mülteciyi tekne ile yasa dışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine götüreceği öğrenilen E.D., ile birlikte 33 mülteci dün Güzelyurt Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Serden Gündüz huzurunda görüşülen davada, Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Mahkeme, kaptan ve Suriyeli mültecilerin 2’şer gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Tekne bozuldu… Asker tespit etti…

Güzelyurt Polis Müdürlüğ'üne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Erdem Çevikdal, 33 Suriyeli mülteci ve kaptan E.Ö.’nün Yeşilırmak açıklarında ‘muhaceret yasasına aykırı hareketten’ tespit edildiklerini anlattı.

Çevikdal, kaptan zanlı E.Ö.’nün İstanbul’da yaşadığını, irtibat kurduğu kişilerle Mersin’e giderek önceki gün 33 Suriyeli mülteciyi tekne ile Kıbrıs’ın güneyine götürmek için Taşucu’ndan yola çıktığını kaydetti.

Teknenin denizde arızda yaptığını ifade eden Çevikdal, 33 Suriyeli ve kaptanın saat 16.00 sıralarında Yeşilırmak açıklarında asker tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Çevikdal, soruşturma amaçlı 34 kişinin polise götürüldüğünü ‘SULTAN 1’ isimli teknenin ise emare olarak alındığını ifade etti.

Sadece 20 kişinin seyahat belgeleri bulundu

Soruşturma memuru, 33 Suriyeliden sadece 20 kişinin seyahat belgelerinin bulunduğu belirtti.

Mültecilerin seyahat edecek durumda olmadıklarını kaydeden polis, olayla bağlantılı aranan şahısların olduğuna değinerek 2 gün tutukluluk talep etti.

Tutukluluk süresine itiraz etmeyen 33 mülteci, ‘Bizi Suriye’ye göndermeyin. Burada kalmak istiyoruz” diyerek yardım talebinde bulundu.

Kaptan E.Ö., ise polise her türlü yardımda bulunmaya hazır olduğunu beyan etti.

Binlerce Dolar ödediler…

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre; 33 Suriyeli mültecinin savaştan kurtulmak iyi bir hayat kurmak için insan tacirlerine binlerce Dolar ödediler.

Mültecileri taşıyan kaptan E.Ö.’nün ise 15 bin TL para alacağı, bin TL’yi temin ettiği ortaya çıktı.