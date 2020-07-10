Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman demokrasilerde hoşgörünün önemine dikkati çekerek düşünce, ifade ve basın özgürlüğüne herkesin ihtiyacı olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk medya kuruluşlarının ve basın çalışanlarının Basın Günü’nü kutlayan Erhürman, “Dördüncü Kuvvet diye anılan basınımızın kamuoyu adına yaptığı denetim görevini önemsiyoruz. Denetim ve eleştirinin toplumsal faydası tartışılmazdır. Bu vesileyle bizi eleştiren basınımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Lütfen bizi eleştirmeye devam edin” dedi.

Basında araştırmaya, sorgulamaya daha fazla önem verilmesini isteyen Erhürman, medyanın ve basın çalışanlarının yaşamakta olduğu sorunların farkında olduklarını, demokrasinin önemli bir bacağı olan basına daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti. Ana muhalefet CTP lideri Erhürman, kamu yayıncısı BRT’nin şimdiki hükümet döneminde tarafsızlıktan uzak bir yola girdiğine de dikkati çekerek, hiçbir siyasinin ve bürokratın böyle bir hakkı olmadığını vurguladı.