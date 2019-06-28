“Bir mahalle açtık, yeniden kapattık”

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Eski Başbakan, Meclis Başkanı Hakkı Atun, kendi İskan Bakanlığı döneminde Kapalı Maraş’ın bir mahallesinin açıldığını anlattı, “Türkiye Genelkurmay’dan gelen talimatla yeniden kapattık, oraya yerleştirilen insanları da geri çıkarttık” dedi.

Atun, Kapalı Maraş (Varosha)’ya ilgili 1983 yılında yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

“KKTC’nin ilanının ardından, İskan Bakanlığı’na ikinci kez geldiğimde, benden önce Eşber Serakıncı’nın döneminde, Eşref Bitlis Paşa da Tümen Komutanı’ydı, Kapalı Maraş’ın bir kısmı açıldı, bir mahalle açıldı, içine de insanlar yerleştirildi. O günün Kolordu Komutanı, benim İskan Bakanlığı dönemimde, Türkiye Genelkurmay’dan gelen talimat gereğince, bu bölgeyi tekrar kapattık. O yerleşime açılan mahalleyi yeniden kapatmak zorunda kaldık. Genelkurmay siyasi bir gerekçeyle sanırım, talimat verdi. İnsanları bu mahallerden çıkartırken de çok tedirgin ettik, söz verdik, İskan Bakanlığı dönemimde beni çok üzen bir durumdu…”



“Bir fırsat kaçtı”



Kanal Sim’de Aktay Elektrikçi’yle yaptığı özel röportajda konuşan Hakkı Atun, “Maraş’ın açılmasının daha sonra Gali döneminde gündeme geldiğini anımsattı.

Atun, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılması ve müşterek kullanılması, buna karşılık Kapalı Maraş’ın devrinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti, “O dönemde bu fırsat kaçtı” dedi. Atun’a göre bu önemli fırsatın yitirilmesinde sorumluluk Kıbrıslı Rum liderliğine aitti.



“Kasaları açmak istedik”



Hakkı Atun, iki sene içinde dört kez Maliye Bakanı’nın değiştiği bir dönemde, Maliye Bakanlığı yaptığını da anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelirimiz olmayan, onluğa kurşun attığımız bir dönemdi, elimiz Türkiye’ye açıktı, orada da kriz vardı, kilometrelerce benzin kuyruğu vardı, böyle bir durumdu. Maraş’ta o dönem 254’e yakın kapalı kasa olduğunu öğrendik, bu kasaları açmak ve para varsa, almak istedik. Bunun iznini istedik, bunu dahi yapamadık.”



“Yabancı sermayeyi çağırdık”



Maraş’ın yerleşime açılabilmesi için geçmişte yabancı sermaye sahiplerini de davet ettiklerini anlatan Hakkı Atun, “Kıbrıs Türk kontrolünde” hiçbir sermaye sahibinin gelmediğini anlattı.

“Maraş sahili dünyanın en güzel plajlarından biridir” diyen Hakkı Atun, “Maraş niçin açılmadı ve bunun engelleyen nedir, kimse bilmiyor” diye konuştu.

Hem Başbakan hem de Meclis Başkanlığı yapmış, en üst düzeyde görevlerde bulunmuş Hakkı Atun şu samimi itirafı da dile getirdi.

“Kapalı Maraş niçin açılmıyor, Türkiye Genelkurmay’dan mı kaynaklanır, Türkiye Dışişleri’nden mi kaynaklanır bilmiyoruz, halen de bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Bu nasıl aşılır, ben bunu bilemem. Bugün Türk askerinin kontrolündedir, ancak onlar bilebilir.”

