Başsavcılık, Meclis’e yaptığı mal bildiriminde Başsavcılık tarafından ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ilişkin bir dosyayı daha önceki gün Meclis’e gönderdi.

Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın Başsavcılık incelemesi de tamamlandı, Meclis’e gönderilen dosyada 43 dava var.

Başsavcı Behiç Öztürk, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde bir ithamname altında hazırladıkları 43 ayrı davayı içeren dosyayı Meclis’e ilettiklerini açıkladı.

Başsavcılık Meclis’e gönderdi…

Başsavcılık’tan elde edilen bilgiye göre Özgürgün’e ilişkin dosya önceki gün Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. Başsavcılık ‘ileri işlemle’ ilgili Meclis’ten TALEP bekliyor.

Başsavcılığın Meclis’e dosyayı gönderdiği, Meclis’in ileri işlem istemesi durumunda da komite kurup dosyaların istenebileceği öğrenildi. Bu konudaki iradenin Meclis’te olduğu da ifade edildi.

Bu kez ‘Banka hesapları’…

Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, mal beyanları dışında, 2013-2018 yılları arasındaki banka hesaplarını da kapsayan dosyanın incelemesi tamamlanmıştı.

Detaylı araştırmanın sona ermesinin ardından, dosya Nisan ayı içerisinde polis tarafından Başsavcılığa iletilmişti.

Başsavcılık tarafından Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın incelemesi tamamlandı.

Mal beyanlarının ardından, banka hesapları da mercek altına alınan Özgürgün ile ilgili gözler yeni sürece çevrildi.

İç Tüzüğün verdiği yetki uyarınca önümüzdeki hafta Danışma Kurulu ve Divan’ın toplanacağını belirten Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise ‘Özel Komite’ sürecinin başlatılacağını ifade etti.

Meclis Başkanı Uluçay: Danışma Kurulu ve Divanı toplayacağız

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in sorularını yanıtlayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ilgili yazının geçtiğimiz gün Başsavcılık’tan geldiğini, dün de Gelen Evrak’a konduğunu belirtti.

Önümüzdeki hafta İç Tüzüğün verdiği yetki uyarınca Danışma Kurulu ve Divan’ın toplanacağını da belirten Başkan Uluçay, ‘Özel Komite’ sürecinin başlatılacağını ifade etti.



Özel Komite’de ‘grubu olan’ siyasi partiler yer alacak…



Yasal prosedüre göre oluşturulacak özel komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

Başsavcı Behiç Öztürk, Özgürgün aleyhinde bir ithamname altında hazırladıkları 43 ayrı davayı içeren dosyayı Meclis’e ilettiklerini açıkladı. Özgürgün aleyhindeki davalar Mal Edinme Yasası kapsamında ‘haksız mal edinme’ davası…

Başsavcı Öztürk:

“Kara paraya girer mi girmez mi, suçtan kaynaklanan para mı değil mi onu inceledik”

Başsavcı Behiç Öztürk, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde bir ithamname altında hazırladıkları 43 ayrı davayı içeren dosyayı Meclis’e ilettiklerini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Öztürk, Özgürgün aleyhindeki davaların Mal Edinme Yasası kapsamında ‘haksız mal edinme’ davası olduğunu da aktardı.

Başsavcılıkta oluşturulan ayrı bir ekip tarafından yapılan incelemede Özgürgün’ün 2013-2018 dönemine ilişkin banka hesaplarının araştırıldığını kaydeden Öztürk, “Banka hesaplarına giriş çıkış çok olduğu için, her bir girişe ayrı dava dosyalandı. Kara paraya girer mi girmez mi ona baktık. Suçtan kaynaklanan para mı değil mi onu inceledik” dedi.

Öztürk, ithamnamenin iletilmesinin ardından sürecin Meclis Başkanlığı’nın vereceği karar sonrasında belirleneceğini de dile getirdi.

Özgürgün aleyhindeki davaların Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilecek suç içermediğini de kaydeden Öztürk, “Bu tür davalar ceza davası olarak görülür. Ancak hapis cezası ya da para cezası öngören davalardır. Buna da davaya bakacak mahkeme karar verecek” şeklinde konuştu.



