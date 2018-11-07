Bir ilk yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan KKTC A Milli Takımı, Sampi ile oynayacağı milli maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Serhat Deniz nezaretinde çalışmalarını sürdüren kadın milliler, dün Göçmenköy’de bir çalışma gerçekleştirdi. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu (CONIFA) çatısında altında oynanacak ilk kadın milli maçı olan bu karşılaşmayla ülkemiz kadın milli takımı bir ilki yaşamış olacak.

Deniz: “Umarım sürekliliği sağlanır”

KKTC Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Serhat Deniz, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada “CONIFA çerçevesinde ilk kadın milli maçını oynayacağız. Bu bizim için ve ülkemiz adına çok önemli. Aynı zamanda ülkemizdeki kadın futbolcular adına da çok önemli” dedi. Yaklaşık 2007 yılından beridir kadın futbolunun içerisinde biri olarak ülkede kadın futbolunun gelişimi için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Deniz, “İlk kez böyle bir organizasyon içerisindeyiz. Bu bizim adımıza sevindirici. Umarım bunun sürekliliği sağlanır ve artık futbol oynayan kadınlarımızın bir hedefi olur” açıklamasını yaptı.

“Bu heyecanı yaşamak oyuncularım adına önemli”

Bir aydır hazırlık süresi içerisinde olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirten Deniz, “Çünkü kadın futbolunun ölü sezonundaydık. Ama hızlı gelişen bir olaydı. Mümkün mertebe kadroyu oluşturarak antrenmanlara başladık. Antrenman süresince istemediğimiz bazı sakatlıklar yaşadık. Oyuncuların tam hazır olmamasına bağlıyorum bunu” dedi.

“Şu an takımdaki oyuncuların hepsi çok heyecanlı. Birkaç oyuncumuz şimdiden dizlerimiz titremeye başladı diye söylemeye başladı” diyen Deniz, “Gerçekten güzel bir duygu. Bir ülkenin milli formasını taşımak, bu heyecanı yaşamak oyuncularım adına önemli. Ben tüm futbol severleri kadınlarımıza destek olması için Girne’ye bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Karşılaşma cumartesi günü Girne’de

KKTC Kadın A Milli Futbol Takımı ile Sampi Kadın Milli Futbol Takımı arasındaki özel karşılaşma cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Girne Mete Adanır Stadı’nda yer alacak ve saat 18.00’de başlayacak.