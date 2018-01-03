Binlerce koyun kurtları protesto etti

Fransa'nın Lyon kentinde önceki gün sıradışı bir protesto yürüyüşü gerçekleşti. Paris yönetiminin yabani kurtları korumak için hazırladığı "Kurt Projesi"ne karşı tarımcılar ve çiftçiler sokağa döküldü... Binlerce koyunla birlikte!

Önceki gün Lyon sokaklarında gerçekleşen yürüyüş ulusal ve uluslararası basının da gündemindeydi. Lyon’daki “Plan Loup” (Kurt Projesi) karşıtı göstericiler sokaklara döküldü.

Avrupa’da soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan kurtları korumak için Fransız yönetimi yeni bir düzenlemeye gitme konusunda karar almıştı.

5 yıllık yeni plana göre kurtlar bazı bölgelerde toplanacak fakat çiftçilerin ve çobanların sürülere saldırılması durumunda kurtlara ateş etmesi ve onları öldürmesinin önüne geçilecek.Fransa’daki Ulusal Koyun Federasyonu’nun başkanı Michele Boudoin, “Kurtlar bize ekonomik olarak çok ciddi rahatsızlık veriyor. 2004’te verdikleri zarar 1.5 milyon euroyken bu rakam şimdi 26 milyon euro seviyelerinde. Bu kadarı da çok fazla. Bir noktadan sonra çobanlar ile kurtlar arasında seçim yapmak gerek” ifadesini kullandı.