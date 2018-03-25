Binatlı zorlanmadı: 1-3

K-Pet Süper Lig’in 24’üncü haftasında Gençlik Gücü, batı ekiplerinden Binatlı’yı konuk etti. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Binatlı 3-1 kazandı. Maçın 11’inci dakikasında yabancı oyuncusu Evor John Bello ile öne geçen Binatlı, ilk devreyi de 1-0 önde kapattı. Binatlı, maçın 70’inci dakikasında tecrübeli oyuncusu Kemal Uçaner ile farkı 2’ye çıkarsa da, 77’nci dakikada Endue’nin golüyle fark yeniden 1’e indi. Mücadelede son gol yine Evor John Bello’dan geldi. 90+1’inci dakikada Binatlı’nın kazandığı penaltı atışını topu ağlara gönderen Evor, takımını yeniden rahatlattı. Karşılaşmanın ardından Binatlı puanını 43’e yükseltirken, Gençlik Gücü 29 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı***, Zekai Töre***, Kaan Koday***

GENÇLİK GÜCÜ

Ferhat Oğlak*

Hakan Karacaoğlu*

Ali Akbulut*

Ndue Mujeci**

Uğur Sönmez**

Hüseyin Taşçı*

Sezgin Dağ*

Maiya Mamadou*

Özcan Saygı*

(Hasan Özer)

Debola Ogunseye**

Ahmet Can Tokmak*

TD: Niyazi Göksun

BİNATLI

Yusuf Yontar**

(Yusuf Solak)**

Reşit Erişik*

Taner Bingöllü*

Erbay Bertiz**

Ayhan Dumancı**

Peter*

(Çağdaş)

Mehmet Erol*

Şenol Şöför*

Evor J. Bello**

Amoo Kehinde*

Kemal Uçaner**

(Mehmet Neşe)*

TD: Hasan Topaloğlu

GOLLER: Dk. 77 Ndue Mujeci (G.Gücü) Dk.11 ve 90+1 Evor J. Bello Dk. 70 Kemal Uçaner (Binatlı)