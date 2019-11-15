Bıçakla saldırdı, üç yerinden yaraladı

Çatalköy’de bu sabaha yakın meydana gelen kavgada 29 yaşındaki A.G., tasarrufundaki bıçak ile kendisini uyardığı gerekçesiyle çıkan tartışma sonucu 35 yaşındaki Berk Özdenefe’yi göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladı.

Bıçakla yaralanan Özdenefe, önce Girne Akçiçek Hastanesi, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, tedavi sonrasında cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Zanlı A.G. ise Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı. Yaşanan olay polis kayıtlarına “Katle Teşebbüs ve Ağır Yaralama” olarak geçti.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgide şu ayrıntılar yer aldı:

“Katle Teşebbüs ve Ağır Yaralama: 15.11.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Çatalköy'de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde, Berk Özdenefe, evinin yakınında kız arkadaşı ile tartışan A.G. (E-29)'yi uyarması üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu, A.G. tasarrufunda bulunan bıçak ile Berk Özdenefe (E-35)'yi göğüs, bel ve sağ bacağından yaralamıştır. Olayda yaralanan Berk Özdenefe kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Zanlı A.G. Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir.”