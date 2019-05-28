Beyköy’de askeri alanda 2 ayrı yangın

Beyköy atış alanında bugün saat 11:30 sıralarında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı iki ayrı noktada yangın çıktı.

İlk yangın, Beyköy atış alanı bölgesinde yaklaşık 80 dönümlük alanda çıktı. Yangında yarım dönüm biçilmemiş arpa, 15 adet rulo balya, kuru otlar ve makillik alan yandı. Atış alanının kuzey kısmında Alevkayası yolunun alt kısmında meydana gelen ikinci yangında ise yaklaşık 20 dönümlük arazi içeride bulunan çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar yandı.

Yangına İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı ve Değirmenlik Belediyesi'ne ait tankerler müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları başladı.

FOTOĞRAFLAR DİLA ŞİMŞEK