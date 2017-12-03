Beraberliğe abone: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya geldi. Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar ilk devrede karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldılar. Merit Alsancak Yeşilova 18’inci dakikada Aksel ile öne geçerken bu gole 37’nci dakikada konuk ekip Ahmet Hatay ile yanıt verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçın doksan dakikası da aynı sonuçla tamamlanınca iki ekip de haftayı 1’er puanla kapadı. Bu sonuçla Merit Alsancak Yeşilova ligde oynadığı 11 maçın 7’sinden beraberlikle ayrılmış olurken puanını 16 yaptı. Son haftaların dikkat çeken takımı Baf Ülkü Yurdu ise 17 puana yükseldi.

STAT: M. Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk**, Olgun Canik**, Engin Akkagün**

M. A. YEŞİLOVA

Hasan Piro **

Bayram Özgün **

Abdullah Atma *

Vakkas Kaynarca *

(Dk.90 Cevdet)

İlyas Niyazi **

Yasin Doğan *

Okan Kibar **

Mustafa Salk *

(Dk.69 Lua Lua)*

Aksel Kaptanoğlu***

(Dk.85 Talat)

Billy Mehmet*

Seydi Adeleke*

TD: Erdinç Akyulaf

BAF ÜY

Erdoğan Nay **

Mustafa Tekpınar **

Joseph Obidiaso *

Felix Obada *

Lawal Murtadah ***

Ahmet Hatay ***

Fikri Arslan **

Hüseyin Hürben *

Azat Tip *

Hamis Çakır **

(Dk.65 Arif)*

Hasan Sedatgil*

(Dk.82 Berk)

TD: Kemal Yürekli

GOLLER: Dk.18 Aksel Kaptanoğlu (Merit A. Yeşilova) – Dk.37 Ahmet Hatay (Baf ÜY)

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı

