Bellapais’de, sanat dolu bir akşam daha

Ersin Kaşif

Geçtiğimiz hafta, Bellapais Manastırı Konser Salonu’nda çok anlamlı bir sanat etkinliği vardı. Esas amaç, Dünya Kadınlar Günü’nü daha anlamlı kılmak, organize edenlerin deyimiyle farkındalık yaratmak ve bağış toplamak. Elbette ki, bu gibi etkinliklerin en büyük özelliği, katılımcıların tamamen gönüllerini vererek “sahne” demeleridir. Kazanılan en küçük miktar bile amacın gerçekleşmesi için bir basamağın daha geçilmesidir tabii. Memlekette acil bir ihtiyaç durumuna gelen “Kadın Sığınma Evi” süratle ve ciddiyetle hayata geçirilmelidir ve bu etkinlik büyük bir duyarlı kitlesinin sesi olmuştur. 10 Mart, Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı'nda LTB ‘Kadın Sığınma Evi Yararına’, bağis toplamak ve farkındalık yaratmak amacıyla Oya Kutsal önderliğinde bir etkinlik duzenleniyordu ve heyecen da çok büyük oldu.

MÜZİK VE ŞİİR

Geceye gönüllü ögretmen, sanatçı ve dansçılar destek verdiler. Elbette, böyle bir etkinlikte ilk duyacağımız isim Opera sanatçımız Vasfiye Çakırtaş oldu. Vasfiye herzamanki duyarlılığını burda da sergiledi ve piyanist Prof.Cevanşir Guliyev ile birlikte gecenin açılışını çok güzel şarkılarla açmış oldu. Ardından kemanda Dr. Alev Müezzinoğlu ve piyanoda Özgen Özyönüm yer aldı. Keman ve piyano dinletisine Oya Kutsal bir şiirle katıldı. Etkinliğin devamında Müzisyenler Hasan Günyüz ve Zeki Karahanoglu, dans bölümünde Akdeniz Tango Akademisi'nden Ali Denker ve Serpil Umac, YDÜ Modern Dans Grubu, Tango Siempre'den Aysegül ve Raşit Türkeri, şiirde Bedia Balses Çeliker, Serkan Soyalan ve Filiz Yuvalı yer aldı. Şiirlere gitarda Ogan Güntem eşlik etti. Etkinlik Kıbrıs Havaları Topluluğu' nun dinletisiyle sona erdi. Gecenin kordinasyonunda Ali Fahri, Berkay Çağan, Fatoş Hassunoğlu, Tugba Kuru ve Fadıl Berktuğ görev aldı. Gecenin konukları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Celer, LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de vardı. Etkinliği gerçekleştiren bütün gönüllü yürekleri Adres Müzik olarak kutluyoruz.