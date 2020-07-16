Hüseyin ÖZBARIŞCI

UBP-HP hükümetinin süresiz ertelediği Mağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı Emirnamesi konusunda belirsizlik sürerken bölgedeki yurttaşlar duruma tepki gösterdi. YENİDÜZEN, İmar Planı konusunda bölge halkının görüşlerini aldı. Bölge halkının birçoğu planın bu haliyle yürürlüğe girmemesinden yana… Bölge halkı, belirsizliğin ortadan kalkmasını ve daha şeffaf bir plan ortaya çıkmasını belirtiyor.

BÖLGE HALKI NE DEDİ? BÖLGE HALKI NE DEDİ?

Erdoğan Öğüt: “Plan bir an önce imzalanmalı ve bu belirsizlik sona ermeli”

“Yolun bir tarafını imara açtılar. Halbuki, yolun iki tarafı da imara açılması lazım ki daha fazla yatırım yapılabilsin. Şu anda olan, yolun sol tarafı imara açılmamadır. Orada 100-200 dönümlük bir arazi var. Niye 10 bin dönümlük arazi veriliyor da, 200 dönümlük arazi verilmiyor? Konu aslında budur. 200 dönümlük bir yerden ne kadar bir verim alınabilir bu da ayrı bir konu. Hükümet ortaklarının da biri başka, biri başka söylüyor ve belirsizlik söz konusu. Bence bu plan bir an önce imzalanmalı ve bu belirsizlik ortadan kalkmalı.”

Hüsnü Aslanyürek: “Ciddi bir eşitsizlik var”

“Bence bu plan imzalanmamalı çünkü bu plan yasal ve düzgün değil. Birileri rant sağlasın diye başka insanlar yok oluşa itilemez. Zenginin parası var diye arsasına istediği gibi büyük yatırım yapabilecek ama fakir hiç bir şey yapamayacak. Bence böyle bir şey adil değil. Ya herkes yatırım yapabilecek, ya da hiç kimse... Bu bence yasal değil. Hükümette de bu konuyla ilgili ciddi bir uyuşmazlık var. Ben bölge halkı olarak bu eşitsizliğe karşıyım. Umarım bölgemiz için en iyi olur”

Sermet Nereli: “İskele Bölgesi bence haksızlığa uğruyor”

“Ben imar planı konusunda hem fikirim ama emirnameye karşıyım. Ben bu konuda haksızlık olduğunu düşünüyorum. Büyük işadamları projelerini yaptırdı, diğer geriye kalan halk ise bir şey yapamayacak. Bir başka deyişle zengin bir kişinin sahip olduğu arsada 15 katlı bina yapabilecek ama yan taraftaki arsaya hiçbir şey yapılamayacak. İskele Bölgesi bence haksızlığa uğruyor. Bizim inancımız, bölgedeki insanların bu konuda her zaman haksızlığa uğramasıdır.”

Ahmet Çırakoğlu: “İskele’yi tarım alanı etmeleri halkla alay etmektir”

“Ben bu konuda rant sağlandığını düşünüyorum. İmzalanacak olan planda güzel şeyler vardır ama tarım alanı konusu tamamen İskele halkına yapılmak istenen bir haksızlıktır. Buradan Lefke’ye kadar birçok tarım alanı var ve burayı tarım alanı etmeleri halkla alay etmektir. Bence bu plan bu şekliyle imzalanmamalıdır. Planda tarım alanı konusunda iyileştirmeye gidilmelidir. Bu konuda iyileştirmeye gidilirse, diğer konular daha basittir ve o kadar önemli değil. Planın bu şekliyle imzalanması demek İskele halkına bir haksızlık daha yapmak demektir.”

Neval Cemmedo: “Planda iyileştirmeye gidilmeli”

“İmar Planı’nın imzalanmasıyla bölgede yatırım daha kolay olabilecek ama günün sonunda bu sadece imzayla olmamalı. Yani bu planın hayata geçmesi ve bölgemizin kalkınması için bu planın maddelerini eksiksiz yerine getirilmeli. Belediyelerimiz de planın bu şeklini kabul etmiyor. Onların da kabul etmesi lazım. O yüzden planda iyileştirmeye gidilmeli. Yani bu plan herkes tarafından kabul edilmeli.”

İsmet Deniz: “Plan bu haliyle şeffaf değil”

“Plan bu şekliyle imzalanmamalı. Çünkü şu anda bir belirsizlik var. Aynı zamanda şu anda bir şeffaflık da söz konusu değil. Böyle bir plan imzalanacağı zaman, herkesin görüşü alınmalı ve herkes o konuda hem fikir olmalı. Şimdi baktığımız zaman hükümetimiz bile bu konuda hem fikir değil. Gelinen aşamada şu anda bu plan imzalanırsa sağlıksız bir karar alınmış olacak. O yüzden, emirnamenin ertelenmesi bana göre mantıklı. Bu süre içerisinde taraflar oturup konuşur ve bir uzlaşıya varır diye düşünüyorum.”

Serhat Parlan: “İmar Planı çıkara ve rüşvete dayalı olmamalı”

“Düzensiz betonlaşmayı durdurabilmek için kesinlikle yapılması gereken bir imar planı olmalıdır. Bu plan, düzgün ve çalışabilir olmalıdır. Yani; paraya, çıkara, rüşvete dayalı bir plan olmamalıdır. Eğer ilk dediğim gibi plan yapılacaksa, bu plan bölge halkının kalkınması için yararına olur.”

Hüseyin Dinleyici: “Bu plan bana göre şeffaf bir konumda değil”

“Çarpık yapılaşma için bir imar planına ihtiyaç var. Çünkü bu plan günün sonunda çarpık yapılaşmayı önleyecek. Plana bir imza atmak o kadar zor değil, imza elbette atılır ama bunun altının doldurulması lazım. Bu işten zarar görecek olan birileri olacaksa bu plan imzalanmasın. Yani bu konuda yetkililerin herkesi düşünerek hareket etmesi lazım. Herkes kendi doğrularıyla bir adım atmak istiyor ama kendi doğruları acaba bu beldede yaşayan insanların doğruları mı? Konunun öznesi bu beldenin insanları ve onlara göre hareket edilmeli. Şu anda bir belirsizlik var, o yüzden bana göre bu plan şu anda şeffaf bir konumda değil”