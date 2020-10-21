Bekleyen 3 dosyası var

Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı S.I., teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı.

Polis, zanlının 12 Ekim tarihinde ikametgâhında 37 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet tam, 3 adet ucu kesik amfetamine türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anımsattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, 5 Ekim tarihinde Kıbrıs’ın güneyinde bağlantısı olduğu bir şahıs aracılığıyla bağlantı kurduğu ve 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının askıda 3 meselesi dava olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.