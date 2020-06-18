‘Bedelli bilmecesi’

Fehime ALASYA

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yılda iki kez Şubat ve Temmuz aylarında yapılan Bedelli Askerliğin Temmuz’da yapılacak olan ayağı Eylül ayına ertelendiği söylendi, salgın sürecinde zor şartlarda bu haktan yararlanmak için adaya gelen birçok kişi mağduriyetten yakındı.

Bu amaçla adaya gelen ve karantinaya giren bazı kişiler, ertelenme kararı ile mağdur oldu.

Bazı mağdurlar, “Eylül ayında ya istifa edeceğim ya da asker kaçağı durumuna düşeceğim. Bedelli askerlik hakkım da düşüyor, Eylül’den sonra ülkeye girersem 1 yıl askerlik hakkımı kaybederim. Yıllarca kaçak durumunda olurum ve Ercan’a indiğim anda bir yıl askere alınırım. Ya da artık hiç Kıbrıs’a gelmeyeceğim…” diyerek bu duruma isyan etti.

Bedelli askerliğin Temmuz ayından Eylül ayına ertelenmesi, salgın sürecinde işini gücünü bırakıp özel izinle adaya gelen birçok vatandaşı mağdur etti.

Beş yıl yurt dışında yaşayan ve orada çalışan KKTC vatandaşlarının elde ettiği Bedelli Askerliğin, bu yıl 6 Temmuz’da yapılacağı yazılı bildirim ile bu haktan yararlanmak isteyenlere ulaştırılırken, Eylül ayına ertelendiği haberi ise sadece telefoniyen aktarıldı.

YENİDÜZEN’e ulaşan bazı kaynaklar, adaya bu haktan yararlanmak için gelip mağdur olan kişiler için özel bir uygulama yapılacağı ve mağdur edilmemeleri yönünde çalışma başlatıldığını ileri sürerken, Asal Şube tarafından bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Corona virus nedeni ile hastalığın yayılmaması için uçak seferlerinin iptali, asker izinlerin kaldırılması, bazı celplerin ötelenmesi gibi durumlar gündeme gelirken, bedelli askerliği sorgulayan hak sahiplerine bu tarihte bir değişiklik olmadığı, Temmuz ayında yapılacağı bilgisi aktarılmış, buna karşın geçtiğimiz bunun Eylül ayına ertelendiği ifade edilmişti.

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23 Haziran'daki yoklama 13 Temmuz'a; 6 Temmuz'daki yoklama 14 Eylül'de yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Bakanlar Kurulu'nun 1 Temmuz'a kadar ülkeye geliş gidişlerle ilgili kararlarına bağlı olarak önümüzdeki dönemde planlanan asker alma faaliyetlerinde düzenlemelere ve ertelemelere gittiğini duyurdu.

Buna göre, 23 Haziran'da yapılacağı bildirilen 43’üncü dönem 2’nci devre yedek subay yoklaması 13 Temmuz'da; 6 Temmuz'da yapılacağı bildirilen 63’üncü dönem bedelli er yoklaması 14 Eylül'de icra edilecek şekilde ertelendi.

GKK Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ayrıca önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere bağlı olarak yukarıda belirtilen faaliyetlere yönelik ertelenen tarihlerde değişiklik yapılabileceği kaydedildi.