Bazı bölgelere 4 gün su verilemeyecek
İskele - Mağusa arasında meydana gelen arızadan dolayı Mağusa ve bağlı bölgelere Su Temin Projesi kapsamında 4 gün su verilemeyecek.
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İskele - Mağusa arasında meydana gelen arızadan dolayı Mağusa ve bağlı bölgelere Su Temin Projesi kapsamında 4 gün su verilemeyecek.
Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgede gerekli çalışmaların başladığı belirtilerek, bölge halkının suyu bilinçli kullanması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacağı da ifade edildi.
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