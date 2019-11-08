Siber: "Plajın tarihi sit alanı ilan edilmesi için gerekli karar üretilmeli"

Bazı bölgelere 4 gün su verilemeyecek

Yerli nar, ithal çilek ve sultani üzümde limit üstü kalıntı

Lefkoşa'nın bazı bölgelerine hizmet verilemeyecek

"Yıl sonuna kadar birçok noktaya müdahale ediliyor"