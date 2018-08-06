Baybars ile muhtarlar bir araya gelecek

Toplantılarda ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Muhtarın El Kitabı” da muhtarlara verilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, vatandaşa hizmetin ilk ve en önemli noktası olduğu belirtilen muhtarlarla yapılacak görüşmelerin ilki, yarın saat 18.30’da Güzelyurt Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Güzelyurt ve Lefke ilçeleri muhtarlarıyla gerçekleştirilecek.

Bakan Baybars, muhtarların, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturduğunu belirterek, “Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek, aydınlık ve çağdaş günlere ulaşabilmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız” dedi.

Baybars, görev süresi boyunca muhtarlarla irtibat halinde köylerde birçok hizmeti hayata geçirme arzusunu dile getirerek, “Varmak istediğimiz nokta ise tüm köylerimizdeki vatandaşlarımızın birer kentli gibi hizmetlerden yararlanmasını sağlamak, tüm ülkemizdeki köylerin kültürel ve sosyal açıdan gelişmesine, refah içinde yaşamasına katkı koymak, köy hayatını destekleyen bir anlayış ile çalışarak çağdaş projeler üretmek ve hayata geçirmektir” dedi.



PROGRAM

Güzelyurt ve Lefke muhtarlarıyla yapılacak toplantının ardından Bakan Baybars, sırasıyla 9 Ağustos Perşembe günü İskele, 13 Ağustos Pazartesi günü Mağusa, 15 Ağustos Çarşamba günü Girne ve 16 Ağustos Perşembe günü de Lefkoşa bölge muhtarlarıyla bir araya gelecek.