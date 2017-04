YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Rahatlığı ve tarz olmayı seven aktif kadınların tercihi olan spor giyim son zamanlarda oldukça trend oldu. Özellikle rutin hayatın akışındaki yoğunluk, konforun çok daha ön planda olmasına sebep olurken spor markaları da tasarımlarını bu yönde geliştirmeye başladı. Fark yaratan spor giyim trendlerini hayatın her alanında görmek artık mümkün. Spor salonlarının tarzını sokaklara taşıyan dünyaca ünlü markalar, klasik giyimin şıklığını da spor salonlarından dışarı çıkarmayı başardı.

Spor yaparken giyilebilecek çok fazla spor kıyafet alternatifi ve kombinasyonu var. Rahatlığından ödün vermeden stilini yansıtmak isteyen kadınlar, Stilefit.com online alışveriş sitesinden dünyaca ünlü markaların spor giyim ürünlerine yöneliyor. Standart olandan uzaklaşmak isteyen kadınlar ise Avustralya markası olan LURV ve Amerika markası olan ALALA‘yı tercih ediyor. Düz, siyah spor taytların yerini alan transparan ya da desenli taytlar hem yaz hem de kış modası için özel olarak tasarlanmış olmakla beraber rahatlık beklentisinin de ön planda olması ile 2017 spor giyim trendleri arasında yerini iyice sağlamlaştırdı.

Spor giyimde öne çıkan ve moda olan diğer spor kıyafetler ise renkli sutyen modelleri ve atletler. Hem tek başına hem de atletlerin içinde kullanılabilen spor sutyenleri, spor seven kadınların beğenisini kazanıp gardıroplarının vazgeçilmez ürünleri haline geldi. Hem tarz hem stil hem de şık tasarımları bir arada bulmak isteyen kadınlar Stilefit.com online alışveriş sitesinde yaza uygun, terletmeyen ve her spor için uygun mini şortları bulabileceği gibi aynı zamanda uygun kısa tayt modelleri ile de spor giyimlerini tamamlayabilirler.

Spor giyim artık yalnızca spor yapılırken, spor salonlarında giyilen kıyafetlerle olmaktan çıkıp, arkadaş ortamlarında kahve içerken ya da akşam spor dönüşü yemek davetlerine katılabilinecek şıklıkta üretiliyor. Spor taytların, atletlerin, sweatshirtlerin, sutyenlerin yanı sıra dış giyim olarak da şişme montların, yağmurlukların trend olduğu spor giyim sokak modasında her kadının kendi stilini özgürce yarattığına şahit olmak hiç de zor değil. Spor giyim için üretilen kıyafetlerin her detayı farklı bir hava oluşmasına sebep olurken, şık olmanın aslında hiç de zor olmadığını kanıtlıyor. Dünyaca ünlü LUVR ve ALALA marka spor giyim markalarının trend ve eşsiz ürünlerine Türkiye’de ilk kez Stilefit.com online alışveriş sitesi üzerinden ulaşabilir, dilediğiniz ürünü %100 güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz.