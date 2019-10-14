Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelen korkunç çarpışmada hayatını kaybeden Amasyalı ailesinin çocukluk arkadaşı Mehmet Oruç, yürüyerek eylem yaptı. Yürüyüşüne yarın da devam edileceğini ifade eden Oruç, yolun tadilatı için ciddi bir adım atılmaması durumunda eylemin dozunu arttıracağını duyurdu…

“Bir haftadır ağla ağla canımız çıktı, başka biri ağlasın istemiyoruz. Birkaç gün içinde sağlam adım atan biri olmazsa, Mağusa’da kaç tane taksi varsa, kaç tane araç varsa peşime takıp onları da getireceğim, bunu da bilsinler.”

Fehime ALASYA

Turunçlu-Ulukışla kavşağında 6 Ekim akşamı meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle neticelenen trafik kazası için yürüyerek eylem…

Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelen kazada çocukluk arkadaşı Yahya Amasyalı ve eşi Aysın Amasyalı’yı kaybeden Mehmet Oruç, bu sabah 8.30 sularında Mağusa’dan başlayarak kazanın olduğu noktaya kadar yürüdü.

Elindeki “Trafik Canavarı Olmayın” ve “Daha Güvenli Yollar İstiyoruz” yazılı pankartla farkındalık yaratmak için yürüyüş yaptığını belirten Oruç, ‘Duyarsızlıktan’ dert yandı.

Oruç, Mağusa’da başlattığı yürüyüşünü yarın Turunçlu-Ulukışla kavşağından Lefkoşa’ya Bakanlık önüne dek sürdürecek.

“Başka canlar gitmesin, başka ocaklar sönmesin, başka Yahyalar, Aysınlar ölmesin” diyen Oruç’un görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Oruç: “Adım atılmazsa taksi ve araçlarla geleceğim”

Sosyal medyadaki video ile yetkililere mesaj gönderen Oruç, herhangi bir adım atılmaması durumunda tek başına başlattığı eyleme Mağusa bölgesindeki taksiciler ve araçlarla devam edeceğini duyurdu.

Yürüyüşü sırasında yolun birçok yerinde aksaklıklara rastladığını anlatan Oruç, yapım aşaması ardından yola hiçbir yatırım yapılmadığını da ileri sürdü.

Oruç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu olaya kaza demiyorum, cinayet diyorum. Devletin önlem almamasından dolayı günahsız insanların vahşice can vermesinden söz ediyorum. Bu trafik kazası falan değil, iki tane yavrumuz hastanede, canımız çok yandı…

Bir an önce refüjlerin yapılması, şeritlerin yenilenmesi, keskin virajların uyarılanın daha çok olması için elimizden geleni yapacağız. Devlet yapmayacaksa biz yapalım, gelsin bizden dilensin, çıkarıp verelim yapsınlar. Paraları var da başka yerlere aktarıp yapmıyorlarsa onu bilemeyiz. Bu işi yapacak bir adam getirin.

Yürüyüşüm sırasında yolda birçok hata gördüm ama hiçbir çalışma yok. Bu yol yapıldığından beridir hiçbir şey yapmadılar.

Bir haftadır ağla ağla canımız çıktı, başka biri ağlasın istemiyoruz.

Başkalarının canı yanmasın.

Birkaç gün içinde sağlam adım atan biri olmazsa, Mağusa’da kaç tane taksi varsa, kaç tane araç varsa peşime takıp onları da getireceğim, bunu da bilsinler.”

Neler yaşanmıştı?

Kaza, 6 Ekim Pazar akşamı Turunçlu-Ulukışla kavşağında meydana gelmişti. Korkunç çarpışmada, Haşim Girgin yönetimindeki HF 388 plakalı salon aracı ile Yahya Amasyalı’nın kullanımındaki TGK 952 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmıştı. Çarpışma sonucu, Haşim Girgin, Yahya Amasyalı ve Aysın Amasyalı olay yerinde yaşamını kaybederken, Amasyalı çiftinin 13 ve 18 yaşındaki çocukları ağır yaralı olarak Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kazada ağır yaralanan kardeşlerden 18 yaşındaki İlayda Amasyalı, birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıkmış, 13 yaşındaki Hasan Amasyalı’dan da sevindiren haber önceki gün gelmişti.