Başbakanlıkta 'ek mesai'de UZLAŞI

SAAT: 14.00

Kamuda örgütlü 5 sendikanın hükûmet yetkilileriyle yaptığı toplantı olumu sonuç verdi, ek mesai yapmama eylemi sona erdi.

Başbakan Erhürman, kamu hizmetlerindeki ek mesainin bugün itibariyle devam edeceğini açıkladı.

Varılan mutabakata göre; 1 Eylül itibariyle kanun hükmündeki kararname kaldırılıyor. Yasadaki ek mesai kat sayı oranları uygulanmaya devam edecek. 1 Eylül’den Aralık sonuna kadar çıkan ek mesaiden yüzde 15 kesinti yapılacak. Kesinti brütte olacak

Kamuda örgütlü 5 sendika, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşüyor. Başbakanlık’ta ek mesailere yönelik kamuda örgütlü 5 sendika ile saat 13.00'de başlayan görüşme devam ediyor.

Görüşmede sendika ve hükûmet yetkilileri ek mesailerle ilgili ne yapılabileceğine yönelik rakamsal veriler üzerinde birlikte çalışma yaptı. Toplantıda Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yer alıyor.

Ayrıntılar gelecek