Başbakanlık Denetleme Kurulu’ndan, KIB-TEK’TE ek mesai raporu

Ayşe GÜLER

Başbakanlık Denetleme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek)’te kamuoyuna da yansıyan ‘ek mesai’ konusu ile ilgili raporunu tamamladı.

Eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’i aşan ek mesai ödemesi ile ilgili aylardır süren araştırma sonucunda, “Yetki aşımı, yanıltıcı beyan, usulsüz ödeme, yasal mevzuata aykırı işlemler ile kurumu zarar uğratma tespiti yapıldı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu; 2016 Haziran-2018 Ocak dönemi ile ilgili yapılan incelemede, 64 bin 671,32 TL’lik ek mesainin usulsüz ödendiği bulgusu yaparak, 61 bin 423 TL’den Gürcan Erdoğan’ı, 3 bin 247.65 TL’den de H.İ’yi sorumlu tuttu.

Rapor, Savcılığa Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından gönderildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, dün Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundu.

RAPORDAN TESPİTLER: “İzinli ya da yurt dışında olduğunda ek mesaide gösterildi” Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ, izinli ya da yurt dışında olduğu tarihlerde ek mesaide gösterildi, ödeme yapıldı.

Erdoğan yetki aşımı yaparak, yanıltıcı beyanlarda bulunarak, ek mesai talep ve onay formlarına yanıltıcı beyanları yazıp, imzaladı.

Erdoğan, H.İ’nin haksız ek mesai almasına sebebiyet verdi, Kıb-Tek mali zarara uğratıldı.

Erdoğan tarafından yapılan işlemler veya evraklar yasal mevzuata aykırıdır. Erdoğan tarafından yapılan işlemler suç unsuru oluşturuyor.

Raporda usulsüz olarak yapılan ek mesai ödemesi 64 bin 671.32 TL olarak belirlendi. Başbakanlık Denetleme Kurulu bu miktardan Erdoğan ve şoförünü sorumlu tuttu.

Ödemenin 61 bin 423 TL’si Gürcan Erdoğan’dan, 3 bin 247.65 TL’si H.İ’den Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından talep edildi.

Erdoğan tarafından şoförü H.İ’nin 300 seferden fazla arızaya gittiği iddia edildi, yapılan araştırmada H.İ’nin yalnızca 6 arızada bulunduğu ortaya çıktı.

‘İzinli olduğunda ek mesai aldı’

Raporda; H.İ’nin ek mesaide bulunmasına imkan olmayan tarihlerde, yani izinli veya yurt dışında olduğu günlerde ek mesaide gösterilerek ödeme yapıldığı belirlendi.

H.İ’nin yüzde 25 ek mesai kriteri olmasına rağmen Gürcan Erdoğan tarafından hem yetki aşımı hem de yanıltıcı beyanlarda bulunularak, ek mesai talep ve onay formlarının doldurularak, imzalandığını söz konusu kişinin haksız ek mesai almasına sebebiyet verdiği raporda yer aldı.

Bu şekilde Kıb-Tek’in mali zarara uğratıldığı tespitinin de yer verildiği raporda, Erdoğan tarafından yapılan işlemler veya evrakların yasal mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Suç oluşturacak işlemler tespiti de yapan Başbakanlık Denetleme Kurulu raporu üzerine, Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına polise suç duyurusunda bulunuldu.

Raporda usulsüz olarak yapılan ek mesai ödemesi 64 bin 671.32 TL olarak belirlendi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu tarafından bu ödemenin 61 bin 423 TL’si Gürcan Erdoğan’dan, 3 bin 247.65 TL’si de H.İ’den talep edildi.

Toplamda 64 bin 671.32 TL… ‘Yasal girişim başlatılmalı’

Başbakanlık Denetleme Kurulu Raporu’nda, toplamda 64 bin 671,32 TL’den, 3 bin 247.65 TL’nin H.İ’den, 61 bin 423 TL’nin de Gürcan Erdoğan’dan talep edilmesi ve bu noktada yasal girişim başlatılması gerektiği açıkça yazıldı.

KIB-TEK tarafından bu rakamlar ilgili kişilerden talep edilirken, kurum içerisinde disiplin soruşturması açılmasıyla ilgili de harekete geçildi.

“300 iddia edildi, sadece 6 arızada bulundu”

Erdoğan ve şöförü H.İ’nin farklı bölgelerde söz konusu dönemde 300 seferden fazla arızaya gittiği iddiasına karşın yapılan incelemede yalnızca 6 arızada bulunduğu belirlendi.

‘Hukuka aykırılık tespitleri’ raporda madde madde sıralandı, rapor Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından Başsavcılığa gönderildi. Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, dün Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek, her iki isimle ilgili suç duyurusunda bulundu.

“Ek mesaide gösterildi, yurt dışındaydı…”

Raporda, H.İ’nin yurt dışında olmasına rağmen, ‘ek mesaide’ gösterildiği tarihler de detaylı şekilde paylaşıldı.

Buna göre 27 Ekim 2017 tarihinde saat 09.15’te yurt dışına çıkarak, 29 Ekim 2017’de saat 16.35’te adaya giriş yapan H.İ’nin 27 Ekim’de 17.00 ile 24.00 saatleri arasında 7 saatlik, 28 Ekim’de ise 08.00-15.00 saatleri arasında 7 saatlik olmak üzere mesaide gösterildiği belirlendi.

Ayrıca 30 Mart 2017’de saat 09.15’te adadan ayrılan ve saat 23.04 saatinde yurt dışından dönen H.İ’nin aynı gün saat 17.00 ile 22.00 saatleri arasında ek mesaide gösterildiği raporda açıkça yazıldı.

Bununla birlikte, eski Genel Müdür Erdoğan’ın konuyla ilgili uyarılmasına rağmen, ‘puantaj cetveli’ alarak, H.İ’nin görevde olmamasına rağmen ‘arıza, kesinti ve kontrol’ yazarak, imzaladığını ve ek mesai almasını sağladığı da ifade edildi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi:

Bir takım mevkilerde bulunanların yargılanabileceğini göstermeliyiz

Kıb-Tek Yönetim Kurulu adına avukat Emre Efendi, bugüne kadar ‘yapanın yanına kar kalır, siyasetçi adım atmaz’ algısının düzeltilmesi gerektiğine işaret etti.

Efendi, siyaset ve siyasetçilere güvenin yeniden inşa edilmesinin şart olduğunu vurguladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Efendi, “Bir takım mevkilerde bulunanların yargılanabileceğini göstermeliyiz. Bunu yapmak görevimiz” dedi.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından eski Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın şoförü H.İ’ye, mevzuatta belirlenen %25’in üzerinde yapılan ek mesai ödemesi ile ilgili Nisan ayında araştırma başlatılmıştı.

Başbakanlık Denetleme Kurulu, Kıb-Tek’e giderek 2016 Haziran-2018 Ocak döneminde söz konusu kişiye yapılan ek mesai ödemesine yönelik bilgi ve evrakları talep etmişti.

Genel hizmet işçisi statüsünde olan H.İ’ye ‘makam şoförlüğü ve arızalara gitmesi’ gerekçesiyle ek mesai ödemesi yapıldığı iddia edilmiş, söz konusu kişinin ‘arıza giderme ehliyeti, yetkisi ve yeteneği’ bulunmadığı da öğrenilmişti.

Öte yandan mevzuata göre; brüt maaşının %25’ini geçmeyecek şekilde personele ek mesai ödemesi yapılabileceği de belirlenmişti.

Soruşturma sonrası YENİDÜZEN’e konuşan Kıb-Tek eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan şoförüne yapılan ek mesainin 66 bin 500 TL olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan, bir kurum müdürünün şoförünün olmasının zaruri olduğunu savunmuş, “Gerek şoför olarak çalıştığı, gerekse benimle birlikte arızalara gittiği için ek mesailer verildi” diye konuşmuştu.

%25’e kadar ek mesai ödenmesinin kamu görevlileri için geçerli olduğunu, ilgili yasada hem sağlık hem de Kıb-Tek’te yüzde 100’e yakın ek mesai hakkı tanındığını ifade eden Erdoğan, şoförüne ödenen ek mesainin yüzde 40 civarında olduğunu söylemişti. Konunun çok abartıldığını ve hukuki işlem başlattığını da aktarılmıştı.