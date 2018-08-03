BRTK’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI...

Başbakan Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yapısal değişime gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



BRTK çalışanlarının haklarıyla ilgili 2018-2019 Toplu İş Sözleşmesi, Başbakan Tufan Erhürman'ın da onur konuğu olarak katılımıyla BRTK ve çalışanları temsil eden sendika Bay-Sen arasında imzalandı.

Toplu sözleşmenin yapısal dönüşüm için ilk adım olduğunu ifade eden Başbakan Tufan Erhürman, “BRTK'da yapısal değişime gidilmesi kaçınılmaz” dedi.