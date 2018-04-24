Başbakan Tufan Erhürman: Müşavirlik çarpık bir yapıdır

Ayşe GÜLER

Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülüyor.

Meclis’te konuşan Başbakan Tufan Erhürman, “Müşavirlik sistemi çarpık bir yapıdır. Maliye’nin üzerine durmadan yük bindiriyor” dedi.

Savcılığın yasa tasarısı ile ilgili 8 maddelik görüş verdiğini belirten Erhürman, yalnızca 2018 yılında atanan müşavirlerle ilgili geçici maddede ‘Anayasa’ya aykırılık’ geçtiğini belirtti.

Erhürman’ın açıklamaları özetle şöyle: “Bu konuda kazanılmış hak teorisini tartışmayalım ama haklı beklenti teorisini tartışabiliriz. Söz konusu kişiler, belli maaş seviyesine çıkmışlardı, bu yasayla farklı bir maaş seviyesine çıkacaklar. Bu kazanılmış hak değildi. Yasada yapılan çalışma, haklı beklentinin korunması üzerinden yapıldı. Mali hakları korunması çabası gösterildi. Anayasa’ya aykırılık konusunda Savcılık 8 görüş verdi. Bu konuda Anayasa’ya aykırılık tek bir maddede geçiyor. O da 2018’den sonra atananlarla ilgili geçici maddedir. Çok ciddi bir açılımdır. 120’nin üzerinde müşavir var. Bazı dönemlerde hiçbiri göreve gelmiyor. Bazı dönemlerde 4’te biri göreve geliyor. Başbakanlıkta 10’a yakın müşavir çalışıyor. Şu anda ben 10’dan fazla kişiyi çalıştıramıyorum, yerim yok, yurdum yok… UBP’den arkadaşlar var. ‘Beraber çalışmak isterim’ dedim. Onlar da bana ‘Geleceğim, UBP’dedir. Beni burada tutma’ diyenler oldu. Bu böyle çarpık bir yapıdır. Maliye’nin üzerine durmadan yük bindiriyor. Bu kez bunu yapmak istemedik. Başka partinin atadığı insanlar oralarda olmak istemiyorlar. Yer, yurt olanakları sadece CTP’nin atadıklarını bile çalıştırmakta güçleştiriyor.