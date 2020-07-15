Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’yla ilgili hukuki süreci YENİDÜZEN’e değerlendiren Avukat Öncel Polili, Başbakan Ersin Tatar’ın planı imzalamamakla yasa dışı, hukuk dışı davrandığını belirtti.

Polili, “Başbakan bu kadar zamandır imzalamamakla hukuk dışı davranıyor, imzalayıp imzalamam gibi bir yetkisi yoktur, mevzuata göre imzalayıp yürürlüğe koymalı.” dedi.

İçişleri bakanlığının da planın imzalanması yönünde bir yaptırımı bulunmadığını, bu yönde hareket edildiğini kaydeden Polili, sürenin uzatılmasıyla ilgili bir sıkıntı görülmediğini kaydetti.