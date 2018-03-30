Başarılı öğrenciler onurlandırıldı

Uluslararası Final Üniversitesi 2017 – 2018 Güz Dönemi’nde Yüksek Şeref ve Şeref listesine girmeye hak kazanan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu I’de gerçekleştirilen törene, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yüksek şeref ve şeref sertifikası almaya hak kazanan öğrencilere sertifikalarını üniversite rektörü ve fakülte dekanları takdim etti. Öğrencilere sertifikalarını Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Erkan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Z. Deniz, Beden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karay ve Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Taner Erdoğan verdi.

“BAŞARIYI SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ”

2017 – 2018 Güz Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni’nin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak başarılı öğrencileri tebrik ederek başarının devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti ve öğrencilerden başarılarını geliştirerek sürdürmeleri beklentisini dile getirdi. Öztoprak, üniversiteyi başarılı olarak tamamlamanın gerek lisansüstü eğitime devam etmek gerekse mezuniyet sonrası iyi işler bulmak açısından önemli olduğunu belitti. Eğitim süresince sosyal aktivitelerin eğitim hayatına katkılar sağladığını da dile getiren Öztoprak, üniversitenin öğrencilere bu anlamda bir çok imkan sunduğunu dile getirdi. Öztoprak, öğrencilerin sosyal aktivitelere katılarak farklı ülkelerden öğrencilerle temas kurmasının hayatta avantajlar sağlayacağını belirtti.