Barınak için paraşütle atladı!

Dila ŞİMŞEK

Yirmi bir yaşındaki Tanisha Jane Barnes, henüz sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte Kıbrıs’a taşındı. Şu anda İngiltere’de okuyan Barnes, Mağusa Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yararına bağış toplayabilmek için, bir helikopterden paraşütle atladı. Barnes, barınaktaki köpekler için şimdiye kadar, 560 sterlin (4,133.85 TL) bağış topladı.

Çocukluğundan beri, annesinin hayvanlara ve doğaya olan ilgisini görerek büyüyen Barnes, kendisi de bu tutkuyla büyümüş. “Hep hayvanlarla büyüdüm, evcil köpeğim, kedim, kaplumbağam vardı. Onlara bakarken, aslında hayvanları ne çok sevdiğimi de fark ettim… Annemin at çiftliğinde çalıştığı dönemde, sırf atlarla vakit geçirebileyim diye hep oraya giderdim” diye anlatıyor.

“Mağusa’da çok fazla sahipsiz köpek var ve elimden geldiğince onlara yardım etmek isterim”

Barnes, Mağusa’daki eski köpek barınağını keşfeden annesi ile birlikte oradaki köpeklerle ilgilenmeye başladığını söylüyor. Sonrasında ise Mağusa Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi kurulunca annesi orada gönüllü olarak çalışmaya başlamış. Barnes da, oradaki köpekleri sahiplendirmeye ve onlarla ilgilenmeye devam etmiş. “Mağusa’da çok fazla sahipsiz köpek var ve elimden geldiğince onlara yardım etmek, onlara aslında tüm insanların korkunç veya kötü niyetli olmadığını göstermeye çalışıyorum” diye devam ediyor.

“İngiltere’de, bağış toplayabilmek için paraşütle helikopterden atlayabiliyorsunuz”

Mağusa’daki barınak ve evsiz köpeklere duyarlılık yaratmak için kampanya başlatan Barnes, “15 yaşından beri paraşütle atlamak hayalimdi… Üniversiteye başladığımda da, bitirmeden bunu yapacağıma dair kendime söz vermiştim. FARC İngiltere, ‘Help for Dogs’ bağış kampanyasını oluşturduğunda çok mutlu oldum. Çünkü İngiltere’de, bağış toplayabilmek için paraşütle helikopterden atlayabiliyorsunuz. Ben de, Mağusa’daki barınak için bunu yapmak istedim” diyor.

“Paraşütle atlamak korkutucuydu, ama aynı zamanda da kendimi güçlü hissetmemi sağladı”

Barnes, paraşütle bir helikopterden gökyüzüne atlamanın tarih edilemez bir duygu olduğunu dile getirerek, bunu, hayattaki en büyük tutkusu olan hayvanlara yardım etmek için yapmasının kendisini daha da mutlu ettiğini ifade ediyor. “Paraşütle atlamak korkutucuydu, ama aynı zamanda da kendimi güçlü hissetmemi sağladı. Korkunun yanı sıra, huzur vericiydi. İki arkadaşımla birlikte bağış ve farkındalık için yaptık bunu. Amacımız her birimizin 400 sterlin toplayabilmesiydi. Bağış almak bence bu sürecin en zor kısmıydı…” diye konuşan Barnes, toplanılan paranın neyde kullanılacağını bildiği için çok mutlu olduğunu vurguluyor.

“Umarım, farkındalık adına yaptığımız bu şey, insanların sokak hayvanlarına karşı daha bilinçli olmasını sağlar”

Geleceği için en büyük hedefinin, elinden geldiğince hayvanlara yardım etmek olduğunu söyleyen Barnes, sözlerine ise şöyle devam ediyor: “Umarım, farkındalık adına yaptığımız bu şey, insanların sokak hayvanlarına karşı daha bilinçli olmasını sağlar. Bağış toplamak için çok farklı yollar var. Umarım, paraşüt atlayışımız da, insanların hayvanlar için bağış toplamanın, en azından kampanya başlatan insanlara karşı duyarlılığın artmasını sağlar. Aslında hepimizin hayvanlara bir şekilde yardım edecek gücü ve zamanı vardır”