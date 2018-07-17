“Bakanlık baskıcı bir tutum içinde”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, Sağlık Bakanlığı’nın kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için tatminkar adımlar atmadığını savunarak, bakanlığın bazı konularda teşvik edici, özendirici değil baskıcı bir tutum izlediğini söyledi.

Yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın bazı icraatlarının bilimsel gelişmelerden ve sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu belirten Varış, acil servis hizmetlerimiz özlenen düzeye ulaşamadığını da söyledi.

Ahmet Varış, “Acil servislerimizde uygun kadroların oluşturulması yerine hizmetler sözleşmeli ve asistan hekimler eliyle yürütülmekte hatta meslektaşlarımız dayatmalarla, zorla çalıştırılmakta” görüşünü savundu.

“Bazı hekimler 6 ayrı kamu kuruluşunda görevlendirildi…”

Bazı hekimleri 6 ayrı kamu sağlık kuruluşunda görevlendirildiğini belirten Varış, “Bir hekim haftanın her günü farklı bir sağlık kurumunda çalışmak, hafta sonu nöbetlerini de farklı bir merkezde tutmak zorunda bırakılıyor” dedi.

“Bakanlık, hekim eksikliklerini tamamlamak, acil servis veya merkezden uzak sağlık kurumlarında hekimlerin çalışmalarını özendirmek yerine baskıcı bir tutum içerisine giriyor” görüşünü de savunan Tıp-İş Başkanı Varış, “Böylesi bir tutum kabul edilebilir değil” ifadelerine yer verdi.

“Bazı ilaçlar çöpe giderken, bazılarında eksiklik yaşanıyor”

İlaç Eczacılık Dairesi’nde idari zafiyet olduğunu da savunan Varış, hem bu hem de otomasyon sistemindeki eksiklik nedeniyle maliyeti yüksek ilaç ve tıbbi malzemelerin zaman zaman çöpe gittiğini, enfeksiyon, kanser ve bazı kronik hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlarda da eksiklikler olduğunu kaydetti.

Varış, “Kamu sağlık merkezlerinde tetkikler için gerekli olan malzemeler ve kitlerin eksiklikleri hastaların tanı almasını geciktirebiliyor” dedi.

“Bekleme süreleri, listeler uzadıkça uzuyor…”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 8 ameliyat salonu olduğunu kaydeden Tıp-İş Başkanı Varış, “Operasyonlar için bekleme süreleri ve listeler uzadıkça uzuyor, acil durumlarda hastalar sevk ediliyor. Tam donanımlı yeni ameliyathane ve modern poliklinik binası yaparak hekimlerin daha fazla hastaya daha iyi şartlarda hizmet vermesinin sağlanması yerine ülkenin sınırlı mali kaynakları sevklere harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Tıp-İŞ Başkanı Varış şöyle devam etti:

“Sağlık işlerinden sorumlu bakanlığın yaklaşık 6 aylık dönem içinde sosyal devlet anlayışının gereği olan kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine dair tatminkâr bir icraat göremediğimizi üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz. Aksine kamu sağlık merkezlerinin önce zayıflatılıp ardından çökertilmesi ve devlet eliyle sağlık hizmetlerinin özel sektöre peşkeş çekilmesi girişimlerine Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak asla izin vermeyeceğiz. Bunu, bir kez daha hatırlatırız.”