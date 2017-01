Bakanlar Kurulu’ndan HABERLER!..

4 YENİ YURTTAŞ DAHA!

UBP-DP Azınlık Hükümeti, bir Bakanlar Kurulu toplantısında 4 kişiye KKTC Yurttaşlığı verdi.

25 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararları uyarınca, 1968 Zile doğumlu Rasim Çek, 1992 Kırıkhan doğumlu Eda Nerkiz, 1994 Lefkoşa doğumlu Ayfer Hançer ve 1997 Girne doğumlu Cansu Çiçek Tuna’nın KKTC Yurttaşlığı’na alınması onaylandı.

Tarım Sigortası Yönetim Kurulu değişikliği Resmi Gazete’de…

Azınlık Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görevden alınmasına ilişkin karar da 25 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti. Buna göre, Yönetim Kurulu üyeleri Cemal Özyönüm, Mehmet Akif Ünsal, Burcu Vudalı, Umut İmamzade, Osman Kaş, Mehmet Ali Ekemen ve Ozan Özuyanık görevden alındı.

Sayıştay Üyeliği için MÜNHAL DUYURUSU!

Sayıştay Üyeliği için duyurusu Resmi Gazete’den ilan edildi. Münhal olan Sayıştay Üyeliği kadrosu için aranan nitelikleri taşıyanları 10 Şubat 2017 mesai bitimine kadar KKTC Meclisi’ne bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Sayıştay Üyeliği için aranan nitelikler arasında, ‘En az 18 yıl Sayıştayda denetim hizmetlerinde bulunmuş olmak, Sayıştay kadrolarındaki Uzman Denetçi, Baş Denetçi, Baş Denetçi Yardımcısı ve Kıdemli Denetçi kadrolarında halen görev yapmak bulunuyor.

Sosyal Sigortalar’ın kredi vadeleri uzatılıyor!

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile Sosyal Sigortalar’ın OCAK 2017 MAAŞLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN çeşitli bankalardan kullandığı kredilerin vadeleri uzatıldı.

Buna göre Sosyal Sigortalar’ın Viyabank, Limasol Türk Koop. Bank Ltd., Kıbrıs Kapital Bank LTD., Şekerbank (Kıbrıs) Ltd., Kıbrıs Vakıflar Bankası LTD., Novabank Ltd ve Yakın Doğu Bank Ltd.’den aldığı milyonlarca TL’lik kredilerin vadesi 1’er ay daha uzatıldı.

‘Seyrüsefer Affı’ Yasa Tasarısı Görüş ve Öneriye açıldı!

Bakanlar Kurulu tarafından, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında çıkarılan yasa gücünde kararname ile kayıttan düşen araçların yeniden kayıt altına alınması ve/veya kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer harçlarında geriliği olanlara yönelik olarak yapılan yeni düzenlemeden, vatandaşların belirlenen süre içerisinde faydalanmasına olanak tanıyan kararın, muhalefetin başvurusuyla mahkeme tarafından iptalinin ardından, yasa değişikliği çalışması yapan UBP-DP Azınlık Hükümeti, Yasa Tasarısı’nı Meclis’e gönderdi.

‘Seyrüsefer Affı’ sağlayacak Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak görüş ve öneriye açıldı.

Yasa Tasarısı ile ilgili görüş ve önerisi olanlar, bu görüş ve önerilerini 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na gönderebilecek.

Kanser ‘Bildirimi zorunlu hastalık’ olacak

Kanser konusunda politika belirleyebilmek ve yeterli veriye sahip olabilmek gerekçesi ile hazırlanan ve kanseri ‘Bildirimi zorunlu’ hastalıklar arasında alacak Yasa Tasarısı da Resmi Gazete’de yayımlanarak görüş ve öneriye açıldı.

Buna göre, Kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerisi olanlar, görüş ve önerilerini 20 gün içerisinde Meclis Başkanlığı’na sunabilecekler.