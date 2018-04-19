Bakanlar Kurulu, 6.5 saatlik toplantısında DÖVİZDEKİ DALGALANMAYA karşılık ilk tedbirleri görüştü. Bakanlar Kurulu kararlarını Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıkladı.



"Yurt dışından ithal edilen mallarda, ilgili ürün ülkeye girdiği andan itibaren kur'un sabitlenmesi, yurt dışından ithal ürünlerde ülkeye girdiği andaki kurun esas alınması, ithal ürünlerde döviz dalgalanmasına yönelik bir tedbir olarak düşünüldü. Eğer kur düşerse, düşük kur uygulanacak."



"Limanlarda verilen hizmetler karşılığında dövize endeksli alınan harç ve vergilerde döviz kuru sabitlemesi yoluna gidilecek. Bu kur'un ne olacağı ilgili komisyonda belirlenecek."



"Bankacılık işlemlerinde devletin banka pulu uygulaması kaldırılıyor. Bankalardan döviz borçlarına karşılık, söz konusu borcun vadesi ya da düzenleme durumunda, senet yenilemesi için alınan pul parasından vazgeçiliyor. Türk Lirası borcu için de aynı uygulama yapılacak. Yeniden yapılandırma durumunda pul parası alınmayacak."



"KOBİ'ler için kredi kullanan ya da kullandırandan pul parası alınmayacak."



"Bankaların, döviz olarak Merkez Bankası'nda munzam karşılık olarak tuttukları parayı % 20 Türk Lirası olarak tutmaları..."



"KİRA sözleşmelerinden alınan vergi/stopaj uygulamasından TL'den olan sözleşmelerde daha düşük vergi kararı alınması kararı aldık. Bu yönde TL üzerinden bir özendirme yapılacak."



"DEVLETİN kiraladığı arazilerde kur sabitlemesine gidilecek. VAKIFLAR'dan kiralanan dükkan ve konutlarda da kur sabitlemesi için benzer bir çalışma başlatıldı. Bunun kararı VAKIFLAR yönetim kurulunda alınacak."



"Trafo katkı payı Türk Lisası üzerinden hesaplanacak, bu yöndeki DÖVİZ hesaplanması ortadan kaldırılacak."



"TÜRKİYE ile ticaretin Türk Lirası üzerinden ilermesi için gerekli görüşmelerin yapılması yönünde karar alındı."



Bakanlar Kurulu'nun diğer kararları ne oldu?





BET ofislerin azaltılması için "Bet (Bahis) ofisleri" lisans bedelleri artırıldı.

Bu ofislerin açılma ve işletilmesine yönelik de yeni düzenlemeler yapıldı. Hedef, sayının azaltılması.



İSKELELER yasası kapsamında, denizlerde iskele yapılmasına yönelik koşullar belirlendi. Bu yöndeki yasal boşluk giderildi.



ORMAN yangınları için "YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI"nın ülkede konuşlandırılması için Tarım Bakanlığı'nın Türkiye ile görüşme yapması yönünde karar alındı.



BAZI yabancıların ülkede mal alabilmeleri yönünde kararlar üretildi.



BİLGİ EDİNME HAKKI'ndan bir süredir yurttaşlar yararlanamıyordu. Bu yöndeki kurul üyeleri atanmamıştı.

Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri atandı.



KÜÇÜK BAŞ HAYVAN besleyicilerinin desteklenmesi için hayvancılar tarafından alınan faiz desteğinin Mayıs ayı sonuna kadar uzatılması kararı alındı.



KAMU MALİYESİNİN iyi denetlenmesi için KAMU MALİ DENETİMİ VE KONTROL YASA TASARISI onaylandı.



