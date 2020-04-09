Bakanlar Kurulu toplanacak

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve bundan sonra yapılacakları değerlendirmek üzere toplanacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan alınan bilgiye göre, saat 15.00’te başlayacak toplantı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı salonunda yer alacak.