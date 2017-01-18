“Kentten olumlu görüş gelirse, gereken gayreti göstereceğiz”

Fehime Alasya

Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Girne’deki Anafartalar Lisesi’nin Karakum’da geçmiş yıllarda okul olarak tasarlanan ancak yarıda kalan karkas halindeki binaya taşınması projesini mevcut kapasiteyi baz alarak geliştirdiklerini söyledi.

Geçmiş yıllarda okul ile ilgili sorunların idare tarafından bakanlığa iletildiğini de hatırlatan Berova, yeni projede tüm bunlar dikkate alınarak tam donanımlı bir yapı hazırlandığını ancak okuldaki öğretmenlerin birtakım projelerle çalışmaya karşı çıktıklarını savundu.

YENİDÜZEN’e projeyle ilgili bilgi veren Berova, yapılacak olan ileri vadeli çalışmalar ile Anafartalar Lisesi’nin olduğu bölgenin yine eğitim amaçlı kullanılacağını, önümüzdeki on yıl içerisinde de eğitime hizmet verebilecek duruma geleceğini vurguladı.

“Bölge yine ilk ve orta öğretimin hizmetleri ve amaçları için kullanılacak” diyen Berova, “İleri sürülen ‘peşkeş çekme’ iddiaları asılsız, çok ayıp ve bizi aşağılayıcıdır” şeklinde konuştu.

“Yeni yere taşınmasında sakınca yok”

Girne’nin çok çabuk gelişen, yeni yapılanmalara giden bir bölge olduğuna değinen Berova, okulun gelişmekte olan nüfusa hizmet verebilmesi adına yeni yere taşınmasında bir sakınca görmediklerini dile getirdi.

Berova, projeye yönelik Şehir Planlama Dairesi ve Girne Belediyesi ile geçmişte temas kurdukları ve olumlu yanıt aldıklarını hatırlatarak, süreç içerisinde yeniden irtibata geçeceklerini, kentten olumlu görüş almaları durumunda çalışma için gereken gayreti göstereceklerini de aktardı.

Yeni proje nasıl olacak?

Berova, Karakum’da hayata geçmesi düşünülen yeni projeyle ilgili de bilgi verdi.

Bölgedeki karkas binanın çevre düzenlemesi ve fiziksel yapısı ile iyi bir okula dönüşebileceğine değinen Berova, hem lise hem de ortaokulun yeni yapının bünyesinde olacağına işaret etti.

Berova, bununla birlikte ortaokul ve lisenin sosyal alanları ve faaliyet alanlarının farklı olacak şekilde tasarlandığını da dile getirerek, binanın orta yerinde de ‘idare’ kısmının yer alacağını,öğrencilerin de toplu taşıma ile yeni binaya götürüleceğini söyledi.

“Çok değerli insanlar yetişti. Bunu bina değil, öğretmenler sağladı…”

Kamuoyundaki tartışmalara da değinen Berova, şöyle devam etti: “Babam da bu binada okudu, orada çok ama çok değerli insanlar yetişti, bunu yapan da bina değil, çok değerli öğretmenlerimizdi. Orası Anafartalar olarak hepimizin hafızasına kazındı. Bu durum eğitimin verdiği bir unsurdur.

“Kentten pozitif bir yanıt gelirse yeni proje için gereken gayreti göstereceğiz”

Berova, proje ile ilgili sivil toplum örgütleri ve Okul Aile Birliği ile de temaslara geçecekleri açıkladı.

Okul ile ilgili proje ve gerekli kaynağın hazır olduğunu belirten Berova, yapılacak olan görüşmelerde olumlu görüş aldığı takdirde yeni proje için gereken gayreti göstereceklerini anlattı.

“Peşkeş çekme iddiaları bizi aşağılayıcıdır”

Anafartalar Lisesi’nin tamamen farklı bir alana taşınması ve mevcut yerinde, eğitim dışında farklı amaçlarla kullanılacağı iddialarını yalanlayan Berova, ‘peşkeş’ iddialarına sert tepki gösterdi.

Berova sözlerini özetle şöyle tamamladı: “Bölgede bulunan 23 Nisan İlkokulu ve Maarif Anaokulu var. Yapılacak olan ileri vadeli çalışmalar ile Anafartalar Lisesi’nin olduğu yer de yine eğitim amaçlı kullanılacak, önümüzdeki on yıl içerisinde de yine eğitime hizmet verebilecek duruma gelecektir. Yani bölge yine ilk ve orta öğretimin hizmetleri ve amaçları için kullanılacaktır. İleri sürülen ‘peşkeş çekme’ iddiaları asılsız, çok ayıp ve bizi aşağılayıcıdır”