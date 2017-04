Baharda ‘kurumayın’!

Dilara Topcan

Baharda havaların ısınmasıyla birlikte vücudumuzun suya duyduğu ihtiyaç da hayli artıyor. Tabii ki vücudumuz suya her daim ihtiyaç duyarken ne yazık ki kış aylarında bu ihtiyacı çoğu kez karşılamayı unutuveriyoruz. Halbuki vücudumuzun ortalama olarak %60’ının sudan oluştuğunu varsayarsak su tüketmiyor oluşumuzun son derece hatalı bir hareket olduğunun bilincine varabiliriz… Kısacası su her daim vücudumuzun en önemli ihtiyacı ve her zaman için mutlaka yeterli miktarlarda alınmalı…

BAHARDA DA SUYU UNUTMAYIN…

Su, her zaman hatrımızda kalması gereken hayati bir içecek. Yani su tüketmeyi unutmak gibi bir lüksümüz olmamalı. Kısacası yaz kış demeden suyu mutlaka yaşamımızın en önemli yerinde tutmayı bilmeliyiz. Özellikle de içerisinde bulunduğumuz bahar aylarında ani hava değişimi ve diğer bazı faktörlere bağlı olarak vücutta ödem artışıyla da sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu durumu çözüme kavuşturabilmek ve rahatsız edici şişkinlikten kurtulmak adına varolan ödemi en sağlıklı bir biçimde vücuttan atabilmek adına da yine su tüketiminin önemi büyük rol oynuyor. Kısacası bahar aylarında da suyu başımızın tacı yapmak şart.

SU İÇMEK ZOR DEĞİL…

Günde 8-10 su bardağı su içmek aslında totalde 2-2.5 litre su içmekle eşdeğer... Akşam saat 23:00’dan sabah saat 07:00’a kadar uyuduğunuzu varsayarsak kalan zaman diliminde her bir buçuk iki saatte, 1 su bardağı dahi olsa su içiyor olmanız günlük su ihtiyacınızı mükemmel bir biçimde karşılamanıza yardımcı olacaktır. Yani günlük su gereksiniminizi en sağlıklı şekilde karşılamak için sürekli olarak elinizde kocaman bir şişe suyla gezmenize gerek yok!

TOTAL SIVI ALIMI VE SU

Hepimiz günlük sıvı alımımızı yalnızca sudan karşılamıyoruz tabii ki. Tükettiğimiz meyve ve sebzelerden ya da içtiğimiz türlü içeceklerden de sıvı alımımıza destek sağlıyor olduğumuzu unutmayın… Tabii ki saf olarak suyu yalın haliyle tüketmek her zaman için en önemlisi ve total sıvı alımımızın 2/3’lük kısmı da mutlaka saf sudan oluşmalı.

SIVI İHTİYACINI DESTEKLEYENLER…

Total sıvı ihtiyacımızı en başta su desteklerken süt, ayran, kefir, meyve ve sebzeler, taze meyve suları, maden suyu, hindistan cevizi suyu gibi alternatifler de sıvı alımımıza olumlu yönde destek sağlıyor.

SIVI İHTİYACINI DESTEKLEMEYENLER !

İşte bu nokta çok önemli çünkü halen birçok kişi tüketilen tüm sıvıların ‘suyun’ yerini karşıladığını düşünüyor. Ne yazık ki özellikle içeriğinde kafein bulunan içecekler (çay, kahve, çeşitli meşrubatlar vb.) vücuda su desteğinden ziyade su eksilmesine neden olabiliyorlar. Bu nedenle total sıvı alımına dikkat ederken özellikle kafeinli içecek tüketimini de dengede tutmaya ciddi anlamda özen göstermek gerekiyor.

BAHAR YORGUNLUĞU ‘SUYLA’ GİTSİN…

Özellikle bahar yorgunluğunu üzerimizden atabilmek adına bol sıvı tüketiminin de önemi hayli büyük. O nedenle eğer siz de bahar yorgunluğuyla karşı karşıyaysanız günlük su alımınızı artırmayı deneyebilirsiniz. Hatta suyunuza ilave edeceğiniz çeşitli meyve ya da sebze dilimleri sayesinde suyunuzun antioksidan kapasitesini de artırabilir, bu sayede bahar yorgunluğunu bağışıklık sisteminizi de güçlendirerek daha da kolay bir biçimde atlatma şansına sahip olabilirsiniz.

Hepimiz için sağlıkla ve neşeyle dolu bir hafta olsun. Sevgiyle kalın…