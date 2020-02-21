Bağımsızlık Yolu'ndan 8 Mart için çağrı

Bağımsızlık Yolu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için örgütlenme çağrısı yaptı. Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, bölge örgütleri ve dernekleri 25 Şubat Salı günü saat 18.00’de 8 Mart Organizasyon Komitesi’ni oluşturmak üzere Khora Kitap Omorfo’daki toplantıya davet edildi.

Açıklamada, kadın özgürleşmesi, emeğin görünür kılınması, zorlaşan yaşam, emek ve özgürlük mücadelesi için birlik olunması gerektiğine işaret edildi.