Bağımsızlık Yolu eylem yapacak

Halkın en temel yaşamsal haklarının güvence altına alınması ve insanca yaşamak için gerekli hakların sosyal devlet anlayışıyla düzenlenmesi gerektiğini belirten Bağımsızlık Yolu, oysa hükümetin aldığı kararların ve krize çözüm yolu olarak ortaya koyduğu açılımların hiçbirinin halk kesimlerinin yaşam standardına yönelik olmadığını ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yazılı açıklamasında, açılımların tamamının bankaların, büyük inşaat şirketlerinin, otellerin, eğitim baronlarının gelirini güvence altına almak, karlarının düşmemesini sağlamak için kurgulandığını savundu ve “Kriz ortamında dahi, halkın günlük hayatı ve sermayenin karı arasından sermayenin karını korumayı seçen hükümeti kınıyoruz. Bu kararların bir tercihin sonucu olduğunu; halktan yana emekten yana değil sermayenin azami kar hırsını desteklemekten yana bir dünya görüşünün ürünü olduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Rahvancıoğlu, “İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, halk açısından dayanılması giderek zorlaşan bir ıstıraba dönüşüyor. TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı ve bunun tetiklediği zamlar; yaşamsal ihtiyaçların giderilmesini imkansızlaştıran, toplumun emekçi kesimlerini en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getiren bir durum almakta” dedi.

Bu son krizden en fazla etkilenenlerin, krizden önce de geçim sıkıntısı tehdidini ensesinde hissedenler olduğunu belirten Rahvancıoğlu, eğitime, sağlığa, mutfak masraflarına, barınma ve enerji giderlerine bütçesi yetmeyen ve bu yaşamsal ihtiyaçlarının bir kısmından vazgeçmeyi düşünmek zorunda bırakılan halk için, bu krizin bıçağın kemiğe dayandığı nokta olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Yolu olarak, daha krizin ilk günlerinde 15 maddelik bir acil önlemler listesi hazırladıklarını kaydeden Rahvancıoğlu, listenin en temel yaşamsal hakların güvence altına alınması ve halkın bu krizden minimum seviyede etkilenmesi için gerekli temel talepleri içerdiğini belirtti.

Bu 15 maddenin emekten yana fikirlerle geliştirilmeye açık olduğunu kaydeden Rahvancıoğlu, “Ancak görüyoruz ki hükümet, kriz ortamında dahi halkı, küçük esnaf ve küçük üreticiyi değil büyük sermayeyi korumaya odaklanmıştır” ifadelerini kullandı.