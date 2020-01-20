“Babam ihmal yüzünden öldü”

Girne-Alsancak Çevreyolu’nda 16 Ocak’ta kaza yaparak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Şafak Yetken, normal servise çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti… ‘İhmal’den şüphelenen aile, ‘soruşturma’ istedi…

Hasan Şafak Yetken’in kızı Elvan Şafak Yetken, YENİDÜZEN’e konuştu: “Yanına girdim, oturuyordu, yemeğini yemişti. Burnunda oksijen vardı ama gayet iyi görünüyordu… Sabah hastaneye giderken kaza yaptığını daha sonra hastanede kalp krizi geçirdiği için kaza olduğunu öğrendiğini ifade etti. Benimle konuşurken şakasını da yaptı hastaneye giderken hastanelik oldum şeklinde… Biz ayrıldıktan sonra babamı normal servise aldılar… Sabahsa ölüm haberi ile şoka girdik…”

Kaza yaptıktan iki gün sonra çıkarıldığı normal serviste hayatını kaybeden Hasan Şafak Yetken’e yapılan otopside ‘iç kanama’ tespitinin yapıldığı öğrenilirken, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise iddialara yanıt vermedi.

Devrim DEMİR

Girne-Alsancak Çevreyolu’nda 16 Ocak tarihinde kaza yaparak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 Hasan Şafak Yetken’in, normal servise çıkarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmesi, ailesinde şok etkisi yarattı.

Hastanede ziyaret ettikleri, sohbet ettikleri babalarının saatler sonra ölüm haberini alan çocukları, ‘ihmal’den şüpheleniyor, ‘soruşturma’ istiyor.

18 Ocak tarihinde hayatını kaybeden ve aynı gün otopsi yapılan Yetken’in ‘iç kanama’ sonucu öldüğü tespit edildiği öğrenilirken, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için kan ve doku örneklerinin de ileri tetkik için bugün Türkiye’ye gönderilmesi bekleniyor.

Kızı şokta: ‘Birkaç saat önce görüştük, şakalaştık… Ölümcül bir hali yoktu’

Ölümünden birkaç saat önce babası ile yoğun bakımda görüşen Elvan Şafak Yetken ise, babasının ölüm haberi ile şok yaşadı.

Babasının kaza yaptığını ancak ölümcül bir durumda olmadığını öne süren Yetken, hastanenin ‘ihmali’ olduğu iddiasında.

YENİDÜZEN’e konuşan Elvan Şafak Yetken, babasının direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini, ancak tedavi sırasında iç kanama geçirdiğinin fark edilmediğini iddia ederek, bu işin peşini bırakmayacaklarını kaydetti.

“Vatandaşın hastanelere olan güveni bitmiştir. Kısa bir süre önce 10 yaşındaki çocuğun ve onun gibi kaç ölüm kapanacak. Yürüyerek gidenin hastaneden ölüsü çıkıyor. Kapalı kapılar ardında neler var? Babamın ölüm sebebinin peşini bırakmayacağım.”

Elvan Şafak Yetken

“Yoğun bakımda kazayı anlattı iyiydi”

Kazanın 16 Ocak sabahın erken saatlerinde meydana geldiğini anlatan Elvan Şafak Yetken, babasının prostat hastası olduğunu ve kontrol için Girne Akçiçek Hastanesi’ne giderken kaza yaptığını söyledi.

Yetken, “Babam daha öncede kalp krizi geçirdi. Kaza yaptığı gün de direksiyon hâkimiyetini kaybetme sebebi geçirdiği kriziydi. Yapılan ilk müdahale sonrası, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati riski yoktu, koroner yoğun bakımda müşahede altında tutuluyordu. 17 Ocak akşamüstü kızımla beraber ziyaretine gittik. Babam hastanenin dördüncü katında kroner yoğun bakım servisindeydi. Yanına girdim, oturuyordu, yemeğini yemişti. Burnunda oksijen vardı ama gayet iyi görünüyordu, kazadan ötürü biraz başının ağrıdığını söyledi. Sabah hastaneye giderken kaza yaptığını daha sonra hastanede kalp krizi geçirdiği için kazanın olduğunu öğrendiğini ifade etti. Benimle konuşurken şakasını da yaptı ‘hastaneye giderken hastanelik oldum’ şeklinde…

Yoğun bakım çok kalabalıktı ve çok kalmadım ben çıktım kızım girdi. Sarıldı torununu öptü. Biz ayrıldıktan sonra babamı normal servise aldılar” dedi.

Yetken: “İç kanama bunu kimse fark etmedi”

Babasının 17 Ocak akşam saatlerinde yoğun bakımdan normal servise alındığını kaydeden Yetken, sabah erken saatlerde babasının ölüm haberi ile sarsıldıklarını anlattı.

Otopsinin de aynı gün gerçekleştiğini ve babasının iç kanama sonucu öldüğünü öğrendiklerini ifade eden Elvan Şafak Yetken, “Kaza yapıp takla atan birine film çekilmedi mi? İç kanama var yok bakılmadı mı? Hayatımız pamuk ipliğine bağlıysa eğer, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatımız nereye bağlı?” dedi.





“Hastanede kaçıncı sebepsiz ölüm?”

Babasının kesin ölüm sebebinin açıklanamadığını ancak iç kanama sonucu öldüğünü öğrendiklerini ifade eden Elvan Şafak Yetken, “Lefkoşa Devlet Hastanesinde bu kaçıncı sebepsiz ölüm? Daha kaç insanın canı yanacak ihmalkârlık sonucu. Kendi devlet hastanemize gönül rahatlığı ile gidemiyorsak, kapıya kilit vurulsun. Vatandaşın hastanelere olan güveni bitmiştir. Kısa bir süre önce 10 yaşındaki çocuğun ve onun gibi kaç ölüm kapanacak. Yürüyerek gidenin hastaneden ölüsü çıkıyor. Kapalı kapılar ardında neler var? Babamın ölüm sebebinin peşini bırakmayacağım.”

Başhekimlik ‘bilgim’ dışında dedi…

Hasan Şafak Yetken’in ölüm nedeni ve ailenin iddialarına ilişkin YENİDÜZEN’in ulaştığı Lefkoşa Hastanesi Başhekimi Doktor Adil Özyılkan, açıklama yapmadı.

Yetken bugün defnedilecek…

5 çocuk babası Yetken bugün Lapta’da toprağa verilecek. Aile, babalarının ölüm sebebinin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.