Ayşen Dağlı: Tango öğrenmek istiyorum

(İnşaat mühendisi diplomalı, şair-masalcı)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalci

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tiyatro sanatçısı olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklarım; yaşadığımız çağın dayatmalarına karşı direniş formülleri...

Kayıtsız kalamadığım şey… Sahtelik

En büyük pişmanlığım… Pişmanlık duyabileceğim durumları tecrübe hanesine yazarım

En büyük sevincim… Çocuklarım ve yolumun edebiyatla kesişmesi.

Hayatımın dönüm noktası… Doğurganlığımın farkına varışım; önce çocuklarım sonra kitaplarımla girdiğim her dönem yeni bir açılım.

Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel G. Marquez

Başucumdaki kitap… Bin Muhteşem Güneş

En keyif aldığım müzik… Klasik Enstrümantal; Keman, piyano, klasik gitar

En son izlediğim film… Beni de Götür

Kendim için son aldığım şey… Renkli kalemler (tükenmez, keçe), fırça ve boyalar (akrilik-yağlı)

Dolabımdaki en gereksiz şey… Birkaç (10- 15 yıllık) giymediğim elbise, gömlek, bluz var; elime alıp alıp geri yerine koyuyorum. Ne atmaya ne vermeye kıyamıyorum.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Verenle aramda samimi içten bir bağ ve espriyi yansıtıyorsa pek çok şey olabilir: magnet, boyunbağı, doğal taş, yeni bir yazar/kitap, farklı bir kültür mutfağına ait çay, sos, şarap vs.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Aşırı hassasiyetim ve detay düşkünlüğüm.

Kendimde beğendiğim özellik… Unutkanlığım -yapılan düşüncesizlikleri.

Olmasa da olur… Lüks

Olmazsa olmaz… Estetik zevklerimin, doyurulması

En iyi yaptığım yemek… Şarkı söylüyorsam her yemeği güzel yaparım

Hayalimdeki dünya… İyiliğin, kötülükten cesur ve güçlü olduğu bir dünya.

Aşk benim için… Yaşama sebebim, yaratıcı enerjim ...

Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Yücel

Görmek istediğim yer… Şelaleleri çok görkemli, büyüleyici buluyorum. Dünyanın büyük şelalelerinden bir, birkaçını görmek isterdim. Iguazu, Niagara, Victoria vb.

Mutlaka yapmak istediğim… Tango öğrenmek.

Son olarak söylemek istediklerim… Beni gülümsettiğiniz için teşekkür ederim. Gülümsemenin içinde/ dalgasında iyilik olduğuna inanırım. Umarım dilerim okumak için vakit ayıranları da gülümsetebiliriz.