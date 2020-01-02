Ayşen Dağlı: Tango öğrenmek istiyorum
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(İnşaat mühendisi diplomalı, şair-masalcı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalci
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tiyatro sanatçısı olurdum
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklarım; yaşadığımız çağın dayatmalarına karşı direniş formülleri...
Kayıtsız kalamadığım şey… Sahtelik
En büyük pişmanlığım… Pişmanlık duyabileceğim durumları tecrübe hanesine yazarım
En büyük sevincim… Çocuklarım ve yolumun edebiyatla kesişmesi.
Hayatımın dönüm noktası… Doğurganlığımın farkına varışım; önce çocuklarım sonra kitaplarımla girdiğim her dönem yeni bir açılım.
Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel G. Marquez
Başucumdaki kitap… Bin Muhteşem Güneş
En keyif aldığım müzik… Klasik Enstrümantal; Keman, piyano, klasik gitar
En son izlediğim film… Beni de Götür
Kendim için son aldığım şey… Renkli kalemler (tükenmez, keçe), fırça ve boyalar (akrilik-yağlı)
Dolabımdaki en gereksiz şey… Birkaç (10- 15 yıllık) giymediğim elbise, gömlek, bluz var; elime alıp alıp geri yerine koyuyorum. Ne atmaya ne vermeye kıyamıyorum.
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Verenle aramda samimi içten bir bağ ve espriyi yansıtıyorsa pek çok şey olabilir: magnet, boyunbağı, doğal taş, yeni bir yazar/kitap, farklı bir kültür mutfağına ait çay, sos, şarap vs.
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Aşırı hassasiyetim ve detay düşkünlüğüm.
Kendimde beğendiğim özellik… Unutkanlığım -yapılan düşüncesizlikleri.
Olmasa da olur… Lüks
Olmazsa olmaz… Estetik zevklerimin, doyurulması
En iyi yaptığım yemek… Şarkı söylüyorsam her yemeği güzel yaparım
Hayalimdeki dünya… İyiliğin, kötülükten cesur ve güçlü olduğu bir dünya.
Aşk benim için… Yaşama sebebim, yaratıcı enerjim ...
Onunla çok tanışmayı isterdim… Can Yücel
Görmek istediğim yer… Şelaleleri çok görkemli, büyüleyici buluyorum. Dünyanın büyük şelalelerinden bir, birkaçını görmek isterdim. Iguazu, Niagara, Victoria vb.
Mutlaka yapmak istediğim… Tango öğrenmek.
Son olarak söylemek istediklerim… Beni gülümsettiğiniz için teşekkür ederim. Gülümsemenin içinde/ dalgasında iyilik olduğuna inanırım. Umarım dilerim okumak için vakit ayıranları da gülümsetebiliriz.